籃球》虎科大3.5億蓋籃球館 期待更多國際、職業比賽到雲林

虎尾科技大學與豐泰文教基金會攜手打造雲林首座國際級籃球館，總經費3.5億元，預計2028年完工，有助帶動在地運動風氣。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕虎尾科技大學規畫斥資3.5億元興建一座符合國際賽事標準的多功能籃球館，預計2028年完工，豐泰文教基金會將贊助1.5億元，虎科大今（8）日辦理捐贈簽約儀式，期待啟用後吸引更多國際、職業比賽到雲林舉辦，帶動地方運動風氣，也培育更多優秀運動人才。

虎科大籃球隊這2年在大專籃球聯賽中表現優異，但訓練場地老舊克難，校方規劃多功能籃球館為2層樓，1樓為多功能綜合球場，可做為籃球、排球及羽球的課程與訓練使用；2樓為籃球比賽專用場地，設置主客方球員室、裁判室、重量訓練室與運動防護中心、媒體轉播設備，可容納1500人觀賽，預計2028年完工。

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虎科大校長張信良指出，新籃球館將蓋在目前游泳池與體育館中間，完工後是雲林縣首座符合國際比賽標準的籃球館，大家拭目以待，將來可做學校球隊訓練，也希望爭取國內、國際賽事在雲林舉辧，虎尾位在雲林中心，這座籃球館完工啟用可以提升虎尾地位及功能，也發揮學校文教中心角色。

豐泰文教基金會董事長林金陽表示，虎科大籃球隊從默默無聞打到全國知名，工欲善其事必先利其器，現在籃球館非常克難，加上雲林場館也不足，得知虎科大有這樣規劃，在基金會能力所及之下共同贊助，讓雲林場館有好的規格，可以舉辧國際賽，職業賽也願意到雲林，造福雲林運動人口，促進運動風氣，豐泰分5年共贊助1.5億元。

虎尾科技大學與豐泰文教基金會攜手打造符合國際比賽標準的多功能籃球館，圖為示意圖。（虎尾科技大學提供）

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