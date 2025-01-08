棒球》陳傑憲台電棒球隊學長學弟 蛻變電力守護者

吳明儀去年榮獲「高壓用戶計量設備新設裝置團體組」第三名。（記者洪定宏攝）

〔記者洪定宏／高雄報導〕台電第57屆技能競賽在高雄訓練中心登場，1255人角逐32類競賽項目，因世界棒球冠軍「台灣隊長」陳傑憲曾是台電棒球隊員，他的學長吳明儀及學弟蔡偉凡隸屬高雄區處，蛻變成為電力守護者，展開職涯下半場。

吳明儀表示，他三民高中畢業後加入台電棒球隊，2016年退役，從零開始學習電力，努力克服困難，現任維護組檢驗課的班長，已習慣目前的工作。他去年榮獲「高壓用戶計量設備新設裝置團體組」第三名，今年繼續參賽，希望奪下冠軍。

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曾是2018亞運銅牌國手的蔡偉凡將在本月退役，他肯定台電讓棒球隊員無顧之憂，可以全力打球，雖然隊員都有打職棒的實力，但選擇留在台電固定的工作，滿30歲後，就能接受電力訓練。

蔡偉凡強調，打棒球可以失誤，但從事電力工作不容失誤、更辛苦，他上午練球、下午出勤，曾在颱風天搶修電力，學著很好的經驗，目前已取得2張證照。

高雄區處副處長趙淑芬表示，台電棒球隊員退役後，公司輔導考證照，他們很認真、厲害，都全數過關，留任率高，可工作到65歲退休；已離職轉往職棒者，因年薪高，不會回鍋。

台電表示，今年有75個單位、1255人角逐32類競賽項目，其中「配電外線團體組」需穿重達11公斤裝備，爬上9公尺高電桿，化身「桿上蜘蛛人」與夥伴共同完成近2小時搶修模擬。

不過，因為蔡偉凡是新手，他沒有登桿，在桿下支援同事的角色也很重要，且昨（7）日已完賽。

另外，北北區處選手蔡羽倫與蔡羽值是姊弟檔；蔡羽倫原本從事婚紗攝影，2023年與弟弟一起考進台電。新營區處的何孟穎擁有起重機、堆高機等大型機具超過10張專業證照；19歲的馬祖區處邵子辰參加「配電地下電纜」項目，是最年輕選手。

蔡偉凡肯定台電讓棒球隊員無顧之憂。（記者洪定宏攝）

19歲的邵子辰是最年輕選手。（記者洪定宏攝）

蔡羽倫（上右）與蔡羽值（下）是姊弟檔。（記者洪定宏攝）

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