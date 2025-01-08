12強》日媒專訪！林家正砲轟戶郷翔征背後有藏鏡人 有機會想挑戰日職

林家正。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心/綜合報導〕2024年世界12強棒球賽，台灣在冠軍戰靠著旅美捕手林家正的陽春砲先馳得點，最終以4：0完封日本奪冠。身為台灣隊本屆的靈魂人物之一，林家正近日接受日媒《Sponichi Annex》專訪，分享了本屆12強奪冠的經歷與心境。

台日冠軍戰前4局打完仍呈現0比0僵局，直到5局林家正面對戶郷翔征敲出中、右外野方向陽春砲，徹底喚醒台灣隊的攻勢。然而比賽後段，林家正因觸身球傷到右手而退場，也被轉播單位捕捉到流下男兒淚的畫面。

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林家正坦言，8月時他才遭遇左手骨折，歷經手術與復健的辛苦後才重返球場，結果又遭遇右手傷勢，「如此歷史性的場合，我卻無法堅持留在場上，我對自己感到失望，我努力忍住不哭，但最後還是沒控制住，很不甘心。」

也正是這支全壘打，讓林家正一砲而紅。談到這轟的背後，林家正透露，他在比賽前夕打電話給響尾蛇2A打擊教練，也就是曾效力養樂多與橫濱DeNA的塞立吉（Terrmel Sledge），向他請教打擊策略與技巧。塞立吉告訴林家正，反方向攻擊的策略非常重要，這也是他成功的關鍵。

「說實話，在台灣（預賽階段）的時候，我的狀態並不好，揮棒節奏太急躁。」林家正回憶，幸好最好他能即時做出調整，放慢節奏，重新設定自己的心態，專注在自己的揮棒與攻擊策略。另外他也提到，效力阪神虎的森下翔太也讓他留下深刻印象，「他的打擊節奏，內、外角球的揮棒軌跡與穩定性都很出色，是日本最頂尖的打者之一。」

林家正也分享，自己非常欣賞道奇日本巨星大谷翔平，經常研究他的打擊動作，其謙遜的個性也令他相當景仰，而他本人也曾在亞利桑那的訓練機構Driveline和大谷見過面。

目前仍是自由身的林家正，談到休賽季的計畫與2025年球季的展望，他點出自己必須先完成復建，所以將不會參加原定要征戰的哥倫比亞冬季聯盟；他也提到，如果接下來能在美國簽約延續生涯當然很好，但如果有機會，也想挑戰日本職棒，「因為我非常尊敬日本棒球。」

最後日媒也問及林家正對2026年世界棒球經典賽（WBC）的期待，他直言：「我當然希望能參加，這次12強台灣並非最強陣容，傷兵也很多，加上外界對我們期待也不高，然而這支年輕球隊憑藉對勝利的渴望，最終仍締造佳績。如果有機會代表台灣參加2026年WBC，我會抱持著更強烈的求勝心投入比賽。」

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