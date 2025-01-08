中職》樂天公布教練團 曾豪駒回一軍首席兼打教、川岸強一軍投教

2025年Rakuten Monkeys教練團正式成軍。（樂天提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕2025年Rakuten Monkeys教練團正式成軍，全新賽季同樣由古久保健二執掌兵符，二軍總教練由陳彥夆接任，原二軍總教練曾豪駒擔任一軍首席兼打擊教練；樂天桃猿將在1月12日展開以年輕球員為主的重訓營，2月2日在嘉義縣立棒球場展開春訓，全猿齊心備戰2025賽季。

樂天桃猿指出，陳彥夆球員時期效力於La New熊，退役後持續在桃猿隊擔任教練，對球隊事務相當了解，因此由他接任二軍總教練，希望借重他過往的經驗，在二軍培育優秀的球員。

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原二軍總教練曾豪駒則轉任一軍首席兼打擊教練，曾豪駒教練過往擁有豐富的執教經驗，面對賽場上臨機應變能力獨到，新賽季將協助古久保總教練運籌帷幄；一軍投手教練由川岸強接任，川岸教練在二軍培養投手有顯著實績，期待他在一軍能夠持續帶領投手群發揮所長。

至於陳瑞振教練則轉任為守備統籌教練，督導一、二軍球員守備能力訓練，原二軍守備教練翁克堯轉任一軍守備教練，協助鄭兆行教練守備相關訓練。

去年加入球隊的吳桀睿將以二軍打擊教練兼任選手的身分在新賽季亮相，除此之外，樂天桃猿二軍增聘蔡成賢擔任助理打擊教練以及陸康其體能教練；運動表現教練広瀬大輔協助球員重訓、體能受到選手好評，今年將擔任同樣職務，持續強化球隊防護員和體能教練系統。

除了先前公布不與原一軍投手教練許銘傑、一軍打擊教練鍾承祐續約外，二軍體能教練洪聖欽合約到期後不續聘，球團衷心感謝三位教練為球隊的貢獻與付出，也祝福教練未來發展順遂。

【一軍教練團】

總教練 古久保健二

首席兼打擊教練 曾豪駒

投手教練 川岸強

牛棚教練 林英傑

捕手教練 許躍騰

打擊教練 林政億

守備教練 鄭兆行

守備教練 翁克堯

體能教練 劉品辰

體能教練 洪全億

守備統籌教練 陳瑞振

運動表現教練 広瀬大輔

【二軍教練團】

總教練 陳彥夆

打擊教練 林知譽

打擊教練 吳桀睿

助理打擊教練 蔡成賢

投手教練 蔡明晋

牛棚教練 林國裕

捕手教練 許禹壕

守備教練 張煒謙

體能教練 李韋慶

體能教練 陸康其

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