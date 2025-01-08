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WTT挑戰賽》高中生新勢力崛起！郭冠宏、洪敬愷、葉伊恬3連勝闖進單打64強

2025/01/08 16:29

16歲的郭冠宏3連勝闖進杜哈球星挑戰賽正賽。（取自WTT官網）16歲的郭冠宏3連勝闖進杜哈球星挑戰賽正賽。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣3大高中生好手郭冠宏、洪敬愷和葉伊恬，通過3輪資格賽的嚴苛考驗，闖進2025年WTT杜哈球星挑戰賽單打正賽，在新球季第一戰就打出接班氣勢。

16歲的台南小將郭冠宏資格賽首輪先以直落三解決西班牙選手裴瑞茲；次輪對上世界排名81的張佑安，雙方經過5局纏鬥後，小郭以3:2險勝，繼去年底全國錦標賽、國手排名賽之後拿下對戰3連勝。

世界排名216的郭冠宏，最終輪再以12:10、11:5、11:4擊潰印度選手葛旭，正賽首輪將對上世界排名46的伊朗左手名將阿拉米揚。

17歲的松山家商小將洪敬愷，同樣初生之犢不畏虎，首輪以直落三輕取世界排名103的波多黎各好手阿法納多爾；次輪再以3:1力退南韓的張成溢，最後一場面對世界排名222的香港新秀姚鈞濤，也以3:1過關，64強將對上持外卡參賽的日本好手田中佑汰。

世界排名65的「海巡王子」黃彥誠，直接晉級正賽，64強將接受19歲中國新星黃友政的挑戰。

女單方面，17歲的葉伊恬在智淵乒乓球館館主莊智淵親自坐鎮指導下，也一路過關斬將，她在首輪克服局數1:2落後，3:2逆轉南韓女將李多恩，次輪面對世界排名71的19歲法國新星露茲，也以3:0輕鬆過關，繼去年底世青團體賽後，連兩次戰勝對手。

葉伊恬在最終輪面對15歲的香港新星蘇籽童，也以3:1獲勝，取得對戰2連勝，64強賽將迎戰世界排名63的泰國名將莎薇塔布特。

直接晉級正賽的40歲老將黃怡樺，女單首輪則碰到年紀僅有她一半的中國新秀蒯曼。

一銀小將洪敬愷挺進杜哈球星挑戰賽男單正賽。（取自WTT官網）一銀小將洪敬愷挺進杜哈球星挑戰賽男單正賽。（取自WTT官網）

葉伊恬在教練莊智淵坐鎮指導下，殺進女單正賽。（取自WTT官網）葉伊恬在教練莊智淵坐鎮指導下，殺進女單正賽。（取自WTT官網）

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