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中職》銳歐的「洋投視角」看台灣 提及前隊友張育成、對台灣印象

2025/01/08 16:56

銳歐。（資料照，記者林正堃攝）銳歐。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕美國自媒體Beyond the Monster長期關注紅襪隊體系內選手，近期他們訪問到前紅襪隊小聯盟選手、去年效力中職味全龍隊的銳歐（Rio Gomez），除了聊台灣經驗，也聊到紅襪隊同期選手，更提到曾一起在紅襪隊效力，如今回到中職加入富邦悍將的張育成。

被問及去年一整季，銳歐說，中職球風和美職大不相同，他們擊球能力很好，且會視戰局短打、盜壘，或是有相應的戰術。在美國，小聯盟體系中遇到同一位打者，他可能整場比賽3次揮擊都一樣，但在中職狀況不同。

銳歐說，他很快察覺到中職球風不同，接著就是調整自己的配球，思考要投什麼球才能讓對方打者無效攻擊，「在小聯盟也許我能連續造成揮空，但在這裡行不通，他們極力避免被三振，兩好球後好球帶會放大，加上他們的揮擊技巧，不容易取得三振。」

銳歐提到，多數洋將在中職都是先發，而自己去年在味全，由於陣容需求，他的定位為後援，例行賽120場當中，他就出賽了其中的63場，這段話引起主持人驚呼。但銳歐說，身體狀況並無太大問題。

談到來台契機，銳歐說，前年球季結束後，他自評接近30歲之齡、從未上過大聯盟，要在大聯盟體系再掙一紙合約並不容易，恰好當時味全龍隊的球探聯繫他，隔年初雙方持續聯繫，在龍隊當時還有1個洋投名額空缺狀態下，他決定簽約。

聊到台灣，銳歐笑說，對中職的印象之一是啦啦隊，和現場應援氛圍，在比賽3個多小時內，應援聲幾乎沒有空檔，氣氛和美職也不同，也讓他頗為享受。銳歐還說，回國後聽到英文反而不適應，他說：「在台灣，有人說英文多半是在跟我說話，但回到美國，在機場聽到旁人說英文時，會以為在跟我說話而不自覺回頭。」

至於語言方面，銳歐說：「我本以為我會因語言不通而過得艱難，為此我下載了翻譯軟體，也準備學中文。但來到這才發現，幾乎人人會講英文，他們在學校也學英文，且願意與外國人溝通，加上球隊主場在首都台北，那裡英文也能通。隊友、教練也多少都會說英文，我們有翻譯，但多數時候不一定需要他們幫助。」

提到曾經在紅襪隊共事的富邦悍將張育成，銳歐說，張育成返台後頗受球迷歡迎，對他而言也是回家鄉效力。銳歐說，張育成的揮擊力量在中職屬頂尖，和其他台灣選手自然不同，自己將他視為大聯盟打者。

銳歐還笑說：「我整年挨的2轟，其中1支就是他，他把我的防禦率上修到超過1了。」銳歐說，他和張育成時不時遇到就會聊天，關係也很不錯。

銳歐提到，在台北這座城市，吃東西對他而言不是問題，「餐廳間競爭激烈，不夠好的話就難以生存，所以這裡的食物多半不錯吃，能找到泰國以外最好的泰式、日本以外最好的日式，或韓國以外最好的韓式料理。」

銳歐提到，拉麵、咖哩和鼎泰豐小籠包，都是他的最愛。但他也提到，台灣餐廳多半不是用餐巾紙，而是衛生紙，是讓他有些不習慣的小地方。

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