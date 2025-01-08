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大馬賽》開心新年首戰扳倒世界第1強敵！ 王齊麟期待「麟榤配」站上奧運

2025/01/08 17:43

麟榤配」王齊麟／邱相榤。（資料照，Badminton Photo提供）麟榤配」王齊麟／邱相榤。（資料照，Badminton Photo提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤昨以21：16、18：21、22：20扳倒世界第1丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），在新年首戰旗開得勝，闖進超級1000馬來西亞公開賽16強，賽後王齊麟指出很開心戰勝如此強大的對手。

王齊麟對於新賽季開紅盤感到滿意，也希望繼續保持良好狀態，「我們非常開心，因為這是新賽季的第一場比賽，而且是戰勝如此強大的組合。」

「擊敗世界排名第一的組合確實給了我們信心，但我們需要冷靜下來。」王齊麟直言，「因為我們僅僅完成了一場比賽，如果要繼續獲勝，本週還有4場比賽要打。」

王齊麟指出，很享受和新搭檔邱相榤磨合的過程，「這是一次非常令人興奮的體驗，因為我可以嘗試新的打法和風格，我並不覺得和新搭檔重新開始很困難，反之，我很享受這個過程。」

王齊麟也比較和李洋、邱相榤搭配的不同之處，「邱相榤非常年輕，速度快、力量強，我和年輕選手搭檔，我需要更多的移動到前場，而與李洋搭檔時，我更多是從後場進攻，但現在我可以為相榤創造機會讓他攻擊。」

麟榤配期待未來能參加許多國際大賽，「比如世錦賽、亞錦賽、亞運和奧運會。」

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