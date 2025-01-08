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足球》不要再內鬥了！足協新任技術總監吳法悌呼籲台灣教練、俱樂部團結

2025/01/08 17:52

足協新任技術總監吳法悌。（記者盧養宣攝）足協新任技術總監吳法悌。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕前國家隊教練吳法悌今年出任中華民國足球協會技術總監，他今在技術分享座談會探討台灣足球發展困境，呼籲台灣的教練與俱樂部要團結，才能讓環境進步。

來自土耳其的吳法悌來台灣近30年、持有台灣護照，他在與台籍妻子的事業步上軌道後開始將心力投注在台灣基層足球，2009年曾獲得足協年度最佳教練，2014年至2016年擔任台灣女子五人制國家隊教頭，去年負責國際足總人才發展計劃（FIFA Talent Development Scheme，TDS），今年接下足協技術總監一職。

吳法悌今在技術發展座談會分析台灣足球現況，介紹技術部組織規劃，展示如何透過符合國際標準的技術框架，推動草根足球、青少年發展計畫及精英球員培育。

吳法悌在座談會分享數據，台灣有1572支隊伍、共2萬4320位球員，一支球隊約15.4位球員，佔台灣人口0.1%，他同時提到，澳洲約有2345支隊伍，球員為54萬7751人，一支球隊為233.6位球員，約佔澳洲人口2.1%，他指出，澳洲球隊是完整的俱樂部，因此台灣球隊之間需要更團結。

吳法悌2023年曾在不丹擔任技術總監，今年成為我國足協第6位技術總監，工作內容包括為台灣球員創造發展途徑、青年國家隊、足球發展計劃，教練教育等，他表示，自己將保持開放心胸與各單位溝通，初步計劃是職業教練證的講習，「我們不能一輩子靠外籍教練。」

吳法悌透露，自己合約到明年10月，「但我不會在乎合約長短，台灣政府2018年給我護照（第一位以高專人才資格歸化的體育人士），讓我不用放棄本國國籍，這20多年來我看到很多問題，希望能藉由這個機會，回饋給台灣足球。」

吳法悌認為，台灣足球環境內鬥問題嚴重，「我相信我們的國家隊輸了的時候，有些教練是會高興的，日本不是比台灣厲害，是更團結，我們如果要給下一代更好的環境，第一步就是要團結。」

足協新任技術總監吳法悌。（記者盧養宣攝）足協新任技術總監吳法悌。（記者盧養宣攝）

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