中職》台中洲際棒球場5處將修繕 增設廁所新賽季前無法完工

洲際棒球場廁所老舊將進行整建。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中洲際棒球場廁所、座椅與空調多項設備老舊，改善工程總經費達1.1億元，去年6月初已核定通過，中央補助一半經費，但僅「球員休息室整修」完工，其他項目仍未發包施工。約僅剩3個月就要開賽，外界憂心新賽季中信兄弟首次回到主場台中洲際棒球場是4月份，恐來不及完工；台中市府運動局表示，廁所優先施工，1月16日將評選廠商，賽事期間將於白天分區施工，不會影響球迷如廁。

洲際棒球場去年核定的補助經費將投入在球迷最在意的「內野下層廁所整建」、「照明系統及LED燈具整建」、「二樓座位區整建」、「中央空調整建」及「球員休息室整修」5大項目。

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中職會長蔡其昌指出，前年向體育署爭取相關經費，各縣市球場整修也陸續完工，而台中洲際球場中央補助經費早已於去年6月核定，許多球迷殷切期盼洲際球場設備能夠升級，但進度緩慢，球迷們也很著急，希望中市府盡快發包動工，打造更好的棒球場的使用與觀賽環境。

台中市府運動局今日表示，「照明系統及LED燈具整建」經費3千多萬占大宗，但目前球場燈管皆符合標準規定，並不影響賽事照明，為了節能減碳響應環保，將改採LED燈具，逐一更換每一具燈管。

台中市府運動局表示，座位區整建是VIP包廂座椅，與中央空調這兩部分，運動局也與營運廠商、球團妥善研擬，規劃在工程發包後，以影響職棒例行賽事較低方式及期間進行施作。

台中市府表示，優先辦理事項，除主場球員休息室優化已完工啟用外，內野下層廁所改善與增建部分，目前已進入設計招標階段，預計男廁廁間由原12間增加至18間、女廁由原38間增加至86間，同時增加2間身障廁所及2間性別友善廁所。

洲際棒球場廁所老舊將進行整建。（記者張軒哲攝）

洲際棒球場設施將進行改善整修。（記者張軒哲攝）

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