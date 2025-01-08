MLB》道奇延遲支付讓他隊球迷不爽！名記者緩頰：本身沒有太大優勢

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇上個休季以10年7億美元簽下大谷翔平，其合約97%金額皆為延遲支付，也奪下世界大賽冠軍，此休季道奇使用相同套路持續做出補強，引發不少其他隊球迷不滿，對此《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）也在文章中緩頰。

帕桑近日撰文盤點此休季的贏家與輸家球隊，其中道奇無疑是最大贏家之一，簽回金手套工具人艾德曼（Tommy Edman）、牛棚大將崔南（Blake Treinen）與外野強打T.赫南德茲（Teoscar Hernández），還網羅2屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell），另外也簽下外野手康佛托（Michael Conforto）和南韓好手金慧成等人。

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帕桑提到，包含史奈爾、T.赫南德茲與艾德曼的合約都有延遲支付，使得道奇延遲支付總額超過10億美元，而道奇過去早已習慣在合約中採用延遲支付，貝茲（Mookie Betts）與佛里曼（Freddie Freeman）皆是如此。然而直到道奇將大谷7億美元中的6.8億都延遲，才讓球迷產生強烈不滿。

帕桑直言，即便是大谷自己提出延遲支付，而他同時也曾向藍鳥與巨人提過相同意見，且兩隊都同意，但這都不重要，因為道奇是最終簽下大谷的球隊，這份合約也是大聯盟目前對資方最有利的合約，也因此道奇成為眾矢之的。

不過帕桑指出，延遲支付實際上並未有那麼大的優勢，球隊仍需預留大筆薪資來支付最終的款項。「這只是一種工具，不是策略。道奇真正的策略是盡量延攬高潛力的天才球員，以加強陣容深度，確保農場穩定輸出好選手，並透過穩健的營運方式將球團財務優勢最大化，這樣的操作手法令人憎恨，正因這就是他們應該要做的事。」

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