東超》林書豪26分領軍 國王36分差痛宰日本強敵收第2勝

新北國王林書豪（右）運球突破。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王今在東亞超級聯賽迎戰日本B聯盟琉球黃金國王，在一哥林書豪轟下26分領軍之下，以99：63痛宰對手，收下小組賽第2勝。

國王上半場攻守兩端都有所發揮，靠林書豪獨得13分，取得39：22領先，黃金國王前兩節手感冷冰冰，命中率僅27.6%，且外線13投0中。

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林書豪易籃後持續在外圍開火，奧帝節末飆進壓哨三分彈幫助國王打完前三節已取得70：32大幅度領先，末節開局雙方就打出火氣，奧帝與黃金國王洋將勞（Victor Law）在今天比賽過程中就已經進行過言語交流，在決勝節衝突升級，雙方都吞下違反運動精神犯規。

岸本隆一末節倒數9分48秒終於投進黃金國王此役第一記三分彈，終結外線前18投0中的窘境，不過地主國王的攻勢也沒有停歇，奧帝、曼尼高持續在外線放冷箭，成功讓黃金國王吞下小組賽首敗。

國王今團隊轟下14記三分彈，林書豪拿下26分、5籃板、7助攻、3抄截，奧帝挹注22分、8籃板，桑尼拿18分、9籃板，曼尼高貢獻15分、11籃板、5抄截，黃金國王方面，洋將庫利（Jack Cooley）拿下全隊最高13分，岸本隆一外線4投3中挹注12分。

新北國王林書豪三分得手。（記者陳志曲攝）

新北國王桑尼（左）強力扣籃。（記者陳志曲攝）

新北國王奧帝（左一）與琉球黃金國王勞（右一）險些爆發衝突。（記者陳志曲攝）

兩隊險些爆發衝突。（記者陳志曲攝）

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