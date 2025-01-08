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體育 籃球 TPBL

TPBL》雷蒙恩砍20分生涯新高 戰神延長賽氣走特攻奪3連勝

2025/01/08 21:46

雷蒙恩、 米勒都攻下20分，助戰神3連勝。（記者林正堃攝）雷蒙恩、 米勒都攻下20分，助戰神3連勝。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台北台新戰神今天在主場迎戰中信特攻，雖然一度取得18分領先，卻被特攻在末節趕上，克力斯飆進三分球逼出延長賽，但進入延長賽後，戰神沒再給對方機會，終場以89：85收下3連勝。

特攻本季兩度對陣戰神都吞下敗仗，今天再度交手，要力拚本季對戰首勝。不過，特攻首節手感冰冷，單節只拿下9分，團隊命中率1成33，相當慘澹，讓戰神一舉取得雙位數領先。

特攻在次節總算回神，德芬一人連拿12分，助隊稍微止血，加上謝亞軒三分球，特攻追到個位數差距，但菜鳥後衛余維豪在該節尾聲扭傷腳退場，也讓後場戰力原本就薄弱的特攻雪上加霜。

戰神上半場在雷蒙恩拿10分、錢肯尼8分的帶領下，暫時以43：38領先，但前兩節團隊三分球10投0中，也讓他們無法擴大領先。特攻德芬在次節一人包辦16分，改寫聯盟單節得分紀錄。

易籃後，特攻一度追到剩3分差，但戰神輪番有人跳出，再度擴大領先；末節，李睿麒、謝亞軒接力命中三分球，特攻在終場前1分50秒時追到3分差，比賽再度出現懸念。

特攻洋將克力斯在終場前10秒時飆進三分球，雙方戰成77：77平手進入延長賽。克力斯在延長賽率先得分，但戰神很快要回領先，雖然李沛澄命中三分球助隊再次趕上，卻也無力逆轉戰局，特攻吞下本季對戰3連敗。

戰神今天4名球員得分上雙，雷蒙恩攻下生涯新高20分、6籃板、5抄截，米勒20分次之；特攻德芬繳出全場最高30分、14籃板，謝亞軒12分次之。

戰神雷蒙恩上籃得分。（記者林正堃攝）戰神雷蒙恩上籃得分。（記者林正堃攝）

戰神米勒拋投得分。（記者林正堃攝）戰神米勒拋投得分。（記者林正堃攝）

戰神錢肯尼上籃得分。（記者林正堃攝）戰神錢肯尼上籃得分。（記者林正堃攝）

特攻謝亞軒上籃得分。（記者林正堃攝）特攻謝亞軒上籃得分。（記者林正堃攝）

特攻德芬。（記者林正堃攝）特攻德芬。（記者林正堃攝）

戰神經延長賽氣走特攻。（記者林正堃攝）戰神經延長賽氣走特攻。（記者林正堃攝）

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