東超》打出本季最佳一仗！林書豪：教練團準備到快瘋了

林書豪。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王今在東亞超級聯賽以99：63大勝琉球黃金國王，拿下小組賽第2勝，也讓團隊士氣大振，繼續朝四強資格邁進。

林書豪今繳出全隊最佳26分，另有5籃板、7助攻、3抄截，他賽後歸功弟弟林書緯、曼尼高防守對方主力岸本隆一、洋將勞有功。國王上半場只讓對手拿下22分，林書豪表示，今天這場比賽全隊每個人都完美執行自己的角色，「這是一整個賽季最好的一場比賽，真的要謝謝我們的教練團，他們已經準備到快瘋了，每天不斷看影片。」

請繼續往下閱讀...

國王目前以2勝2敗暫居小組賽第3，他對於晉級情勢表示，希望球隊能自己掌控命運，未來不需要靠同組對手輸球才能晉級，「所以我們現在就是要一場一場拚，現在還有機會第一名，如果我們照今天這樣打，任何事情都有可能發生。」

琉球黃金國王今攻下66分寫下本季新低，團隊命中率僅34.9%，外線前18投盡墨，全場28投4中，三分球命中率14.3%，總教練桶谷大指出，此役團隊外圍火力不佳，籃板保護上也不如對手，讚賞國王整場比賽都發揮出色，加上新莊主場的氛圍讓球隊打得相當辛苦，希望若有機會在4強再度對決可以討回來。

林書豪。（記者陳志曲攝）

林書豪。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法