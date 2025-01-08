TPBL》雷蒙恩擺脫沮喪心情繳生涯新高 許皓程分析他和阿巴西的差異

雷蒙恩。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台北台新戰神今天和中信特攻激戰到延長賽才以89：85拿下勝利，陣中新秀雷蒙恩攻下生涯新高20分，他表示，賽前其實心情有點沮喪，過去3場比賽有點想太多發揮不理想，今天他告訴自己要放開來打，也盡力去幫助隊友。

戰神今天有4人得分上雙，米勒攻下20分、9籃板，雷蒙恩繳出生涯新高20分、6籃板、5抄截。從領先18分到被逼出延長賽，戰神教練許皓程認為，該怎麼把首節領先氣勢延續到最後，是球員和他都需要去學習、檢討之處，「下半場太多進攻流於個人單打，這對我們來說是比較不及格的地方 。」

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24歲、201公分的雷蒙恩為CBA名將雷克斯之子，他在選秀會上獲得戰神青睞，以狀元之姿加入TPBL，也被寄予厚望。對於這一戰繳出生涯新高，他表示，真的很開心，因為賽前心情其實有點沮喪，「前3場比賽覺得自己有點想太多，這一場就豁出去，盡力去攻擊、去幫助隊友，盡我所能。」

至於外界拿雷蒙恩和阿巴西做比較，許皓程認為，兩人其實很不一樣，「這兩位球員特性不太一樣，阿巴西爆發力可能會好一點，但雷蒙恩的天賦跟身高可能優於阿巴西，兩人未來走的方向不太一樣，如果他們都可以把外線練好，成為有利的武器，未來能成為國家隊可靠的球員，還有賀家兄弟，這對於國家隊來說都是利多的消息。」

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