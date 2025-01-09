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跆拳道》擊敗世青金牌等勁敵 黃映瑄6戰全勝奪世錦賽國手資格

2025/01/09 07:03

黃映瑄。（查爾斯運動行銷提供）黃映瑄。（查爾斯運動行銷提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2026年第20屆名古屋亞運（對打）初選暨2025無錫世錦賽國手選拔賽昨落幕，來自國立體育大學的黃映瑄以6戰全勝的佳績，成功取得2025無錫世錦賽女子組46公斤級國手資格。

去年，黃映瑄因訓練瓶頸導致國際賽成績起伏不定，直至10月底於荷蘭公開賽奪金後才重拾信心。本次選拔賽期間，她在團隊協助下將狀態調整至最佳，即使抽籤稍不利、需多打一場才能晉級16強，並在8強賽遭遇剛於世青賽奪金的年輕好手王婕菱，黃映瑄依然以全力以赴的態度過關斬將，最終在決賽擊敗去年全中運金牌范羽喬，順利取得世錦賽國手資格。

黃映瑄說：「這場比賽我就是抱持著拼了、我想贏的心情，很開心最終可以達成目標。備戰這場選拔的這段期間，其實我是蠻有壓力以及沒自信，真的很感謝教練們、隊友們、家人們、還有一直鼓勵我的朋友們，這段時間大家都很包容我的情緒，也都很多很大的空間去調整自己的狀況，教練適時地給我很多的幫助，大家真的帶給我很大的幫助，今天的成果真的是大家一起幫助我的。」

至於比較印象深刻的賽事，黃映瑄指出，是在8強賽時對上高一的好手王婕菱，「她是剛在世青奪金實力非常強的選手，第一次跟她對戰所以不太熟悉，跟她對戰帶給我很大的激勵，讓我更加專注地在比賽場上，也學習到如何面對不同攻擊的技術。」

黃映瑄拿到資格後將是第3次參加世錦賽，她表示，可能因為第一次參賽就奪牌，上一屆給自己很多的壓力導致發揮不好，希望自己今年能回歸當初挑戰者的心態，像現在這樣一場一場去拼。

接下來，黃映瑄將全力備戰2025世錦賽與2026亞運資格賽，並與教練討論未來賽事規劃，預計於2月、3月展開國際賽行程。藉由更多高強度對戰提升實力，黃映瑄期待能在未來的賽場上再創佳績，挑戰更高的巔峰。

黃映瑄。（查爾斯運動行銷提供）黃映瑄。（查爾斯運動行銷提供）

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