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MLB》上季被道奇交易後5場遭DFA 昔日大物工具人轉戰國民

2025/01/09 07:40

羅沙里歐。（資料照）羅沙里歐。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕國民隊在今天宣布以1年200萬美元，簽下昔日大物工具人羅沙里歐（Amed Rosario），為球隊再次添加老將戰力。

國民在休賽季汲汲營營補強，分別以1年900萬美元簽下投手索羅卡（Michael Soroka）、1年600萬美元網羅一壘手貝爾（Josh Bell）、2年1400萬美元迎回投手威廉斯（Trevor Williams），再透過交易換得一壘手洛爾（Nathaniel Lowe），如今再簽下29歲工具人羅沙里歐。

羅沙里歐過去在大聯盟大部分的時間都是待在游擊，不過由於國民有明星游擊手阿布拉姆斯（CJ Abrams）坐鎮，二壘也有賈西亞（Luis García Jr.）卡位，因此羅沙里歐有可能會轉戰三壘。上個賽季國民23歲的特納（José Tena）在三壘曾繳出不俗表現，但他也有可能因為羅沙里歐的加盟被下放3A。

上個賽季羅沙里歐一開始效力於光芒，但接著被交易到道奇隊，不過在道奇僅打5場就因為貝茲（Mookie Betts）歸隊遭DFA，隨後轉戰紅人，效力22場後被DFA，整季繳出.280/.306/.380的打擊三圍，敲出3轟、32分打點，攻擊指數0.686。

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