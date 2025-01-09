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日職》上澤直之旅美1年就回國還「投敵」 火腿監督坦言非常難過

2025/01/09 08:20

上澤直之。（圖片取自軟銀鷹官方社群媒體X）上澤直之。（圖片取自軟銀鷹官方社群媒體X）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前日本火腿強投上澤直之去年結束1年的旅美生涯後，他在休賽季決定重返日職，但沒有回到老東家火腿，傳出以4年10億日圓合約加盟軟銀鷹，引起部分火腿球迷們不滿。火腿監督新庄剛志昨天受訪時，坦言對於上澤的決定感到很難過。

日媒《Daily》報導，談到上澤直之轉戰軟銀時，新庄剛志表示，「我們一起合作兩年，最後他做出那樣的決定，也許在培養方式上有些不同。他做出那個決定讓我感到非常難過，我也很想繼續和他一起努力、再留1年，為支持他的球迷們投出非凡的表現，然後再說去任何他想去的地方。」

新庄剛志直言，這已經是過去的事情了，「不在的人就是不在，只要他投球的比賽，我們無論如何都不會輸。」

上澤直之。（資料照，法新社）上澤直之。（資料照，法新社）

新庄坦言，「透過入札職度挑戰大聯盟，表現不理想，然後回來轉戰軟銀。這樣的過程，我不知道福岡的球迷們是否真的能感到開心。」

「這是他（上澤直之）經過多方考量後做出的決定，無論如何，我們不會輸，一定要擊敗他，我們會抱持這樣的信念，為球迷們而戰。」新庄剛志說道。

新庄剛志也笑說，「不過，說不定他根本不會對我們投球。如果能和（王牌）伊藤大海對決，也會很有趣，不是嗎？」

上澤直之在2023年休賽季透過入札制度旅美，最後以小聯盟合約轉戰光芒，季前被交易至紅襪。上澤直之在5月3日迎來大聯盟初登板，出賽2場共投4局失1分、防禦率2.25的成績。上澤之後被降至小聯盟3A，整季在3A出賽20場（有6場為先發），交出5勝4敗、防禦率7.63的表現。

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