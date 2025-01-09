日職》父親曾與大谷翔平共事 前天使教頭之子奈文傳將轉戰西武獅

T.奈文。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據日媒《體育報知》報導，日職西武獅傳出有意網羅27歲好手T.奈文（Tyler Nevin），目前正在作相關調查。T.奈文是前天使隊總教練奈文（Phil Nevin）的兒子，奈文也剛好是日本巨星大谷翔平在天使隊時期的教頭。

現年27歲的T.奈文上季效力運動家，整季出賽87場，交出生涯最多的7轟、20分打點，打擊率2成04的成績，整體攻擊指數（OPS）為0.619。T.奈文去年在小聯盟3A出賽14場，有4轟、17分打底，打擊率2成96的表現。

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T.奈文是在2015年美職選秀會被洛磯選進，直到2021年金鶯隊時期才首度登上大聯盟。T.奈文在大聯盟生涯待過金鶯、老虎、運動家等球隊，合計出賽192場，累積12轟、49分打點，平均打擊率2成04。

西武獅去年戰績49勝91敗3和排太平洋聯盟墊底，最主要的問題在於打擊，團隊打擊率2成12、60轟、團隊得分350分都是全洋聯最差。能守一壘、三壘、外野的T.奈文，符合西武獅的補強目標。

此外，西武獅在休賽季也網羅上季效力歐力士猛牛的洋砲塞德諾（Leandro Cedeno），期盼能增添長打火力。

奈文（左）、大谷翔平（右）。（資料照，美聯社）

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