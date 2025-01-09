NBA》勇士正遭遇信心危機！ 柯瑞快氣炸、坦言還找不到解方

勇士柯瑞昨日慘敗熱火。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕金州勇士隊昨天浪費柯瑞（Stephen Curry）的絕佳表現，慘敗給沒有「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）的熱火，總教練柯爾（Steve Kerr）賽後坦言該場敗仗讓球隊洩氣，並經歷信心危機；而柯瑞也感到相當沮喪。

在昨日以98：114不敵熱火後，勇士在最近21場比賽只贏了6場，沮喪的柯瑞坦言，自己快氣炸了。「我們試著找出問題在哪。休息室的每個人都在尋找到底是哪裡出了錯，為什麼我們沒有辦法有更好的開局。而在我們追趕比分的時候，卻沒辦法在防守時阻擋對方。進攻時的糟糕回合影響到了我們的信心，肢體語言以及整個氣氛。」

請繼續往下閱讀...

柯瑞坦言，球隊現在有一大堆錯誤，「但要怎麼做呢？我們必須深入挖掘，把他搞清楚，相信我們是一支很棒的球隊。停止再去談論這些事情，上場迎戰並度過這個時刻。」而後續柯瑞在被詢問如何改變球隊狀況時，更坦白地回應：「老實說，我沒有想法。我希望我...我們能夠找到他，但我現在沒有答案。」

總教練柯爾更直言，他原本期待球隊在對熱火一戰展現出更好的能量，「老實說，我認為我們現在正遭受信心危機。你可以感覺到。我不在意錯失投籃，但我在意的是投丟後影響到防守跟態度。」、「我們現在感到很洩氣。而在NBA是沒有空間讓你垂頭喪氣的。我們不能夠讓失望引領我們的比賽。我們必須要保持正面。我們必須帶出更多火花。我們得在進展不順的時候擊敗我們的對手。而今晚最沮喪的點是，我感覺所有人都很沮喪，而且我們沒有奮戰的靈魂。如果你沒有這些東西，你什麼都得不到。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法