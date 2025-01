MLB》今年將滿34歲的明星左投培瑞茲 1年500萬美元約轉戰白襪

培瑞茲。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕據大聯盟官網記者費桑德(Mark Feinsand)報導,白襪隊以1年500萬美元合約(約新台幣1.6億),簽下33歲明星左投培瑞茲(Martín Pérez),為年輕的白襪先發輪值增添資深老將。

培瑞茲上季待在海盜、教士,整季先發26場,戰績5勝6敗、防禦率4.53,共投135局賞107次三振,被打擊率為2成83,每局被上壘率(WHIP)為1.48。

來自委內瑞拉的培瑞茲將在今年4月4日滿34歲,他是2023年遊騎兵世界大賽冠軍成員,曾於2022年入選明星賽,生涯在大聯盟打滾13個賽季,待過遊騎兵、雙城、紅襪、海盜、教士等球隊,累積90勝87敗、平均防禦率4.44。

《紐約郵報》資深記者海曼(Jon Heyman)今在社群媒體X發文指出,培瑞茲在2025年的薪水為350萬美元,並有2026年1000萬美元的雙方共同選擇權,買斷金為150萬美元,因此這份約的保障薪水是500萬美元。

