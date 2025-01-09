MLB》今年將滿34歲的明星左投培瑞茲 1年500萬美元約轉戰白襪

培瑞茲。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕據大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）報導，白襪隊以1年500萬美元合約（約新台幣1.6億），簽下33歲明星左投培瑞茲（Martín Pérez），為年輕的白襪先發輪值增添資深老將。

培瑞茲上季待在海盜、教士，整季先發26場，戰績5勝6敗、防禦率4.53，共投135局賞107次三振，被打擊率為2成83，每局被上壘率（WHIP）為1.48。

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來自委內瑞拉的培瑞茲將在今年4月4日滿34歲，他是2023年遊騎兵世界大賽冠軍成員，曾於2022年入選明星賽，生涯在大聯盟打滾13個賽季，待過遊騎兵、雙城、紅襪、海盜、教士等球隊，累積90勝87敗、平均防禦率4.44。

《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）今在社群媒體X發文指出，培瑞茲在2025年的薪水為350萬美元，並有2026年1000萬美元的雙方共同選擇權，買斷金為150萬美元，因此這份約的保障薪水是500萬美元。

Martin Perez White Sox deal: $3.5M salary for 2025 with a $1.5M buyout on a $10M 2026 mutual option （$5M guarantee） @ByRobertMurray 1st with agreement — Jon Heyman （@JonHeyman） January 8, 2025

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