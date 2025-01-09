路跑》跑者注意！渣打馬1/12登場 陳冠宇、樂天女孩將到場

渣打馬拉松1月12日開跑。（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025年渣打台北公益馬拉松吸引來自香港、日本、馬來西亞、新加坡、美國等56個國家的跑友參與，將於1月12日盛大開跑，12強國手、樂天桃猿投手陳冠宇也將來到現場擔任賽事頒獎嘉賓。

渣打馬賽事前一日，特別為海外選手規劃Shakeout Run專業賽前訓練。路線涵蓋台北101及國父紀念館等地標，協助選手掌握賽道特性，也促進城市運動交流。

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知名樂團理想混蛋將首度挑戰3公里路跑與歌迷一起Run for Change，一起將現場氣氛帶到最高點，此外，樂天女孩也會將棒球應援的活力帶到賽道上，為完賽跑者掛上獎牌，完賽儀式感滿點。本屆賽事也將邀請連續三屆入選世界12強，創下連續兩屆無失分，累積20場出賽最多紀錄的樂天桃猿投手陳冠宇，擔任賽事頒獎嘉賓，一同為跑者加油打氣。

另外，位於賽事終點的大佳河濱公園將打造親子遊戲區，設置多項互動遊戲及森林市集，讓大小朋友蒐集電子獎章兌換手作課程。

賽事還增設「世界十大渣打馬」、「跳跳床拍照區」，以及「完賽時間牆」等創意打卡牆，讓跑者與到場加油的親朋好友們可以留下精彩瞬間。只須在指定打卡區拍照並在社群平台標註活動，即可兌換限量車輪餅等多項好禮。

在森林市集中，特別展出賽前EXPO期間所募集整理的愛心物資。有興趣的跑者不僅可以淘寶二手跑鞋，還有機會挖掘各式運動用品。義賣收入則將全數捐贈至渣打集團Futuremakers by Standard Chartered 全球公益計畫，以支持弱勢青年追求夢想，剩餘的物資則將捐贈予社團法人舊鞋救命國際基督關懷協會，進一步延續愛心，為社會帶來更多溫暖及希望。

此外，幸運跑者還有機會贏得台北、越南來回機票大獎以及渣打越南馬拉松參賽資格挑戰河內的城市賽道讓你從渣打馬，展開不同的全球馬拉松賽程。

渣打馬拉松1月12日開跑。（官方提供）

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