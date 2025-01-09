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MLB》大都會250億天價約搶下強打索托 名將萊特期盼拿多座冠軍

2025/01/09 09:52

索托。（資料照，今日美國）索托。（資料照，今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紐約大都會休賽季大補強，以15年7.65億美元的天價約（約新台幣250億）簽下強打索托（Juan Soto）。大都會名將萊特（David Wright）今天接受視訊訪問時表示，希望索托能幫大都會多座世界大賽冠軍。

大都會去年賽季從外卡賽一路打進國聯冠軍賽，最後敗給道奇，無緣世界大賽。大都會隊史曾兩度摘世界大賽冠軍，分別是1969年、1986年。自富豪老闆寇恩（Steve Cohen）在2020年接手大都會後，如今成為棒球界支出最多的球隊之一。

「這看起來球隊的贏球意志令人難以置信。」萊特表示，「這是一種不惜一切代價、全力求勝的心態，這是我非常喜愛、也是這座城市、球迷們熱愛的事情...現在的目標不僅是贏得一座冠軍，而是要奪得多座冠軍。」

萊特在球員生涯14年都效力大都會，累積242轟、970分打點、196盜壘的成績，平均打擊率2成96，生涯七度入選明星賽。大都會為了致敬萊特，宣布將在今年夏天退休他的5號球衣。

大都會名將萊特。（資料照，美聯社）大都會名將萊特。（資料照，美聯社）

萊特在球員生涯後期受到傷勢所苦，2016年賽季後，萊特只於2018年在大聯盟出賽2場。萊特當時意識到自己不再適合在大聯盟層級的比賽打球，「我記得自己的復健賽，當時只希望比賽趕快結束，也希望他們不要把球打到三壘，因為我不想彎腰、撲接姿勢不對，或是必須做一個奇怪角度的傳球讓身體受傷。」

萊特目前享受退休生活照顧家人，並擔任8歲女兒的足球隊教練、6歲女兒的壘球隊教練、以及4歲兒子的棒球隊教練，偶爾會帶小孩去看大都會的比賽。

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