NBA》沒有要放棄霸王條款？ 畢爾經紀人否認有談過交易事宜

太陽球星畢爾。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕太陽球星畢爾（Bradley Beal）傳出可能願放棄不可交易條款，前提是要去湖人、熱火、金塊等球隊。但畢爾的經紀人巴特斯特恩（Mark Bartelstein）今天對此否認，強調畢爾目前唯一關注的焦點是要幫助球隊擺脫低迷狀態。

太陽隊雖然擁有三巨頭杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）、畢爾，開季至今只打出16勝19敗排西部第12名。畢爾近兩場更從板凳出發。

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《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）撰文報導，巴特斯特恩表示，「我們沒有與太陽隊、或其他球隊討論過交易事宜。畢爾現在完全專注幫太陽隊扭轉局勢。」

畢爾在美國時間週一受訪提到，沒有聽到球隊關於交易的任何消息，並指出太陽隊如果尋求交易，「我擁有決定權。」

此外，熱火「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）近日不斷高喊賣我，遭熱火球團禁賽7場，熱火隊也開放聽取交易報價。雖然外傳太陽對J.巴特勒有興趣，但《ESPN》指出，如果太陽隊想獲得J.巴特勒，除非讓畢爾成為交易包裹的一部分，否則幾乎沒有實際可行的方式來交易。

現年31歲的畢爾本季出賽25場有23場先發，平均每場有17.8分、3.5籃板、3.2次助攻。畢的合約中有完整不可交易條款，本季領5020萬美元薪水（約新台幣16.6億），下賽季的薪水為5300萬美元，還有2026-27年的5710萬美元的選擇權。

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