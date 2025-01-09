MLB》為避免薪資仲裁 先發右投賈西亞1年187.5萬續留太空人

賈西亞簽下1年總值187.5萬美元的合約續留太空人。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《美聯社》報導，太空人右投賈西亞（Luis Garcia）與球團為避免薪資仲裁，選擇簽下1年總值187.5萬美元的合約續留太空人，合約價值與去年相同。

現今28歲的賈西亞在美國時間2023年5月19日進行手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術），導致去年在大聯盟因手術整年未出賽，僅在小聯盟有2場的出賽紀錄。

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賈西亞在大聯盟經歷4個賽季，生涯69場的出賽中有63場先發，拿下28勝19敗、防禦率3.61（ERA+113）的成績，2023年代表委內瑞拉出戰世界棒球經典賽，留下2場出賽紀錄，7局的投球送出10次三振，防禦率2.57。

賈西亞在2021年迎來生涯年，整季30場的出賽有28場擔任先發角色，主投155.1局送出167次三振，繳出11勝8敗、防禦率3.48（ERA+123）的優異表現，也入選該年的美聯新人王票選，最終排名第2輸給當時光芒的大物新人阿羅薩雷納（Randy Arozarena），隔年依舊保持不俗成績，幫助球隊拿下世界大賽冠軍。

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