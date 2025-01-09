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MLB》好慘！馬林魚上季苦吞百敗 輪值主力又動刀整季報銷

2025/01/09 10:35

賈瑞特動刀將整季報銷。（資料照，美聯社）賈瑞特動刀將整季報銷。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕《邁阿密先驅報》記者米許（Craig Mish）透露，馬林魚先發左投賈瑞特（Braxton Garrett）因為要進行左手肘尺側副韌帶（UCL）的修復手術，新賽季將會報銷。

賈瑞特在2017年小聯盟時期，就動過左手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術），並導致他2018年整季報銷，此次的韌帶手術將採取近期許多球員都使用的內部支撐（Internal brace）的技術，相當於第二次的TJ手術。

賈瑞特在2020年登上大聯盟後表現逐年進步，在2022年已經有17場先發，2023年投出生涯最佳表現，31場出賽有30場先發，吃下159.3局，拿下9勝7敗，成為球隊輪值當中不可或缺的投手。

不過去年賈瑞特受到傷病侵襲，包含左肩的肩關節夾擠症候群，在復出後只出賽7場，又因為左前臂屈肌拉傷重返傷病名單，在9月預計回歸後又遭遇挫折，且賈瑞特還感覺到自己的左手肘有異狀，並被診斷出左手肘軟組織出現受傷狀況，原本以為他有機會在休賽季治療好並康復，但顯然情況比預期的更加嚴重。

上季苦吞100敗的馬林魚，在休賽季卻近乎0補強，甚至還送走兩位主力，包含左投先發魯薩多（Jesus Luzardo），以及重砲手「漢堡哥」伯格（Jake Burger）。如今賈瑞特再次受傷報銷，新賽季已經不打算競爭的馬林魚預計戰績可能會更加差勁。

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