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大馬賽》苦戰1小時！王齊麟／邱相榤不敵中國對手 無緣8強

2025/01/09 10:17

王齊麟／邱相榤。（資料照，Badminton Photo提供）王齊麟／邱相榤。（資料照，Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤今天在超級1000系列馬來西亞羽球公開賽，以17：21、21：16、15：21不敵中國組合劉毅／陳柏陽，無緣晉級8強。

世界排名35的王齊麟／邱相榤首輪以21：16、18：21、22：20扳倒世界排名第1的丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），挺進16強。

王齊麟／邱相榤去年南韓大師賽首度遇上劉毅／陳柏陽以直落二獲勝，不過對方此仗有備而來，首局多次打成平手，來到17：17平手時，麟榤配連丟4分讓對方先下一城。

王齊麟／邱相榤在第二局很快取得領先，雖然技術暫停後一度被劉毅／陳柏陽超前陷入12：13落後，但兩人很快調整腳步並再次超車，加上對方失誤多，麟榤配率先來到20：16，並在第1個局點立即兌現，將戰線延長。

追平戰局的王齊麟／邱相榤決勝局遇亂流，開始就連掉5分，兩人一度追到只差2分，仍以7：11落後進入暫停，換邊後邱相榤連續失誤，麟榤配又落後達5分，且兩人還連續發球失誤，即使又追成15：17，王齊麟卻發生球拍吃球的狀況，最終麟榤配無力反撲，無緣8強，只能在下週印度公開賽捲土重來。

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