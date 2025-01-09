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NBA》SGA飆31分無用！J.艾倫聯手莫布里斬斷雷霆15連勝

2025/01/09 10:42

雷霆吉爾吉斯亞歷山大拿下31分。（法新社）雷霆吉爾吉斯亞歷山大拿下31分。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕騎士今天在主場迎戰近況火燙的雷霆，7名球員得分上雙，J.艾倫（Jarrett Allen）飆出全隊最高25分，莫布里（Evan Mobley）21分，終場以129：122收下11連勝，同時斬斷雷霆的15連勝。

東、西部龍頭騎士和雷霆今天正面交鋒，兩隊近期都處於連勝狀態，雷霆賽前15連勝，已打破隊史紀錄，騎士則是10連勝，上演頂尖對決。

兩隊自開賽展開激戰，首節打完雷霆暫時取得7分領先，但騎士很快反擊，次節莫布里連續得分帶起球隊攻勢，傑洛米（Ty Jerome）接力得分助隊超前，雙方你來我往，半場打完艾倫拿下全隊最高15分，率騎士暫時取得62：59領先。

易籃後，兩隊持續拉鋸，騎士在終場前4分多鐘取得7分領先，但雷霆很快反擊，吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander ）挺身而出，率隊追上，隨後中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）放進2分，兩隊僅剩2分差。

艾倫在1分多鐘時，靠著罰球助騎士回到3分領先，加上莫布里、葛蘭德接力得分，助隊擴大到7分優勢，在剩下不到30秒情況下，雷霆也無力逆轉戰局，15連勝畫下句點。

J.艾倫與吉爾吉斯亞歷山大。（法新社）J.艾倫與吉爾吉斯亞歷山大。（法新社）

騎士全隊7人得分上雙，艾倫繳出全隊最高25分、12籃板，莫布里21分、10籃板、7助攻，葛蘭德18分。雷霆方面，吉爾吉斯亞歷山大飆出31分，威廉斯（Jalen Williams）繳出25分次之。

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