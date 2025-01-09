MLB》談終身同隊有不同意義 傳奇球星萊特盼阿隆索續留大都會

「北極熊」阿隆索。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕近期將引退背號的大都會傳奇球星「美國隊長」萊特（David Wright）在接受採訪時，提到了仍在自由市場尋找新東家的「北極熊」阿隆索（Pete Alonso），藉由自身經歷希望阿隆索能續留，成為終身的大都會人。

萊特在2001年選秀被大都會選中，14年的大聯盟生涯未曾轉換球隊，生涯一共1585場的出賽，留下242發全壘打與970分打點，標準化進攻指數（OPS+）高達133，並入選過7次的明星賽。

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阿隆索與萊特一樣，都曾在續約前表明想繼續待在大都會，萊特坦言，當你持續為這支選中你、協助你發展，且給予你第1次機會的球隊效力有著不同的意義，「當你將來每天晚上都穿著這件球衣出賽，總會有一點...或許更多的自豪感，我希望他記住且不要忘記這一點。」

不過萊特也表示，他並非覺得一位想爭取自己最大利益，且試圖讓自己和家人過得更好的球員是錯的，「我想起我們在亞特蘭大見證瓊斯（Chipper Jones）球員生涯的最終章，看著他訴說整個生涯都在亞特蘭大的表情以及言語，真的打動了我，當然還包括也在紐約的基特（Derek Jeter），也表達這對他的意義。」

萊特繼續補充道：「我遠遠看著他們並追隨他們，並觀察他們的言行舉止，以及能在生涯裡都穿著同一件球衣對他們的意義。我認為這當然是個（續約）考慮因素，希望當Pete在尋找新東家或回來紐約的選擇間，也能將此列入考量。」

大都會傳奇球星萊特。（資料照，美聯社）

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