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MLB》「宇宙道奇」延遲支付總額逾328億 馬林魚前總裁批太過分

2025/01/09 11:35

大谷翔平。（資料照，法新社）　大谷翔平。（資料照，法新社）　

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍洛杉磯道奇在休賽季用延遲支付的方式持續補強，目前延遲支付總額逾10億美元（約新台幣328億元）。馬林魚前總裁塞森（David Samson）近日在播客節目中直言，「道奇隊做得太超過了。」

塞森在自己的播客節目表示，「道奇做得太超過了，他們已經延遲支付超過10億美元的薪資，道奇隊的延遲支付金額太多了，不僅是簽下史奈爾，這一切早在網羅佛里曼（Freddie Freeman）、貝茲（Mookie Betts）、T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）的時候，就開始做了。」

道奇去年摘得世界大賽冠軍。（資料照，法新社）　道奇去年摘得世界大賽冠軍。（資料照，法新社）　

道奇在休賽季以5年1.82億美元簽下塞揚左投史奈爾（Blake Snell），這份合約中有5200萬美元是簽約金，還有6600萬美元是延遲支付。

塞森指出，「他們簽下史奈爾，有一大部分的金額是延遲支付。現在各隊都開始疑惑，『我要如何才能和這些傢伙競爭？』...這是各隊多年來一直希望做到的事，但因為資金不足無法實現。未來將會修改規則來處理這些問題。」

道奇在2023年休賽季以10年7億美元大約網羅日本巨星大谷翔平，其中有6.8億美元是延遲支付。道奇去年奪冠後持續補強陣容，找來史奈爾、續留金手套工具人艾德曼（Tommy Edman）、簽下明星外野手康佛托（Michael Conforto），日前也成功續留32歲外野強打T.赫南德茲。

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