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網球》澳網奪冠賠率出爐 10冠王喬科維奇只排男單第三

2025/01/09 11:09

喬科維奇。（法新社）喬科維奇。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2025澳洲網球公開賽將在本週日正式開打，大會宣布今年提供參賽球員的總獎金達9650萬澳幣（約19.7億台幣），若義大利球王辛納（Jannik Sinner）完成男單衛冕，將獲得350萬澳幣（7146萬台幣）冠軍獎金，而他也是目前國際賭盤的頭號奪冠熱門。

澳網總獎金比去年的8650萬澳幣上漲1000萬美元，漲幅達11.5％，相比2016年的4400萬澳幣更是直接翻倍，且所有輪次的獎金都有成長，其中會外賽第一輪的選手漲幅最多，從去年的3萬1250澳幣到今年的3萬5000澳幣。

辛納、莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）去年分別在男、女單掄元，奪下315萬澳幣獎金，今年兩人若成功連霸，將拿到350萬澳幣獎金，漲幅達11％，但依舊是四大滿貫賽最低，最高獎金是去年美網的360萬美元。

澳網即將開戰，國際賭盤「BetMGM」也公布男單賠率，辛納以+150被看好奪冠，再來是西班牙艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）的+300，奪得10冠的喬科維奇（Novak Djokovic）以+400僅排第三。

女單方面，莎巴蓮卡以+225賠率最被看好，美國高芙（Coco Gauff）+300排第二，史薇泰克（Iga Swiatek）+450居第三。

義大利球王辛納。（路透）義大利球王辛納。（路透）

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