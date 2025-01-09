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MLB》道奇搶佐佐木朗希有最大競爭者！ 大聯盟高層民調出爐

2025/01/09 11:26

MLB》道奇搶佐佐木朗希有最大競爭者！ 大聯盟高層民調出爐佐佐木朗希（中左起）、大谷翔平、達比修有。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕《MLB Pipeline》近期針對大聯盟高層進行民意調查，今天官方公布的結果當中，各隊高層認為最有可能獲得「令和怪物」佐佐木朗希的球隊，還是洛杉磯道奇。

佐佐木朗希在去年正式透過入札制度挑戰大聯盟，截止日將會是在美國時間1月23日的下午5點，不過業界普遍認為，佐佐木朗希會在新的國際簽約金額度更新，也就是美國時間1月15日後選擇新東家，而道奇一直都被認為朗希是最有可能的落腳處。

大聯盟公開的民調顯示，有44.4%的人認為佐佐木朗希最後會去道奇，而第二高的則是教士，有35.6%的支持率，第三高則是8.9%的巨人，其餘則佔了11.1%，分別有小熊、水手、遊騎兵、光芒與洋基。

官網提到，這項調查是在大部分的消息傳出來前進行的，不過調查結果與過去報導的內容也相去不遠，道奇、教士被認為是最有機會的球員，而其他被傳出正在參與爭奪戰的球隊也都獲得了選票。

不過近期有報導指出，可能有神秘球隊參與在佐佐木朗希的爭奪戰，也不禁讓人聯想到當年大谷翔平的爭奪戰時，幾乎沒有人認為天使會成為他的新東家。官網提問，或許在調查當中獲得一些青睞的水手隊，有可能成為意外殺出的黑馬？

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