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12強》台北大巨蛋特展正式開幕 中職3球星展示引退記念球具

2025/01/09 11:48

「From Dome To Future」在大巨蛋B2 515空間展出，邀請在大巨蛋引退的三位球星官大元（右起）、周思齊與潘威倫提供球衣與球具，讓民眾可以近距離觀賞。（記者陳志曲攝）「From Dome To Future」在大巨蛋B2 515空間展出，邀請在大巨蛋引退的三位球星官大元（右起）、周思齊與潘威倫提供球衣與球具，讓民眾可以近距離觀賞。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕台北大巨蛋今起以「From Dome To Future 巨誕」為主題，推出期間限定特展，做為大巨蛋的歷程紀錄，期待為接下來的棒球博物館留下完整且全面的記錄，今周思齊、官大元和潘威倫也出席活動。

今上午為迎接From Dome to Future 巨誕特展開幕，特別舉辦開展VIP DAY，邀請3位在臺北大巨蛋引退的中職球星周思齊、潘威倫、官大元，更有知名棒球YouTuber「野球乾一杯」阿強共同參與，藉由深入淺出的現場導覽，深入了解臺北大巨蛋的過去、現在與未來。

特展以時光隧道為起點，隨著民眾齊聲高喊「我們要巨蛋！」揭開序幕，搭配典藏照片與館藏文物，呈現出興建階段的重要時刻，一同回顧殿堂級場館的精采瞬間！現場特別展出2023年首場國際正式賽事-亞洲盃棒球錦標賽開球的王貞治親筆簽名球，作為大巨蛋對外啟用的見證；以及世界棒球12強賽台灣隊英雄全隊簽名球。
 
另外也特別規劃展示巨蛋引退球星 : 官大元、周思齊、潘威倫的實戰球具，讓民眾可以回憶引退球星在場上的奮鬥及對棒球的付出。

特展將於1月10日至4月20日，每週四至日的11:00至18:00，在臺北大巨蛋B2 515空間展出（1月27日至2月2日因農曆春節假期休館）。

「From Dome To Future 巨誕」在大巨蛋B2 515空間展出，邀請在大巨蛋引退的三位球星官大元（右起）、周思齊與潘威倫提供球衣與球具，讓民眾可以近距離觀賞。（記者陳志曲攝）「From Dome To Future 巨誕」在大巨蛋B2 515空間展出，邀請在大巨蛋引退的三位球星官大元（右起）、周思齊與潘威倫提供球衣與球具，讓民眾可以近距離觀賞。（記者陳志曲攝）

「From Dome To Future 巨誕」在大巨蛋B2 515空間展出，邀請在大巨蛋引退的三位球星官大元（右起）、周思齊與潘威倫提供球衣與球具，讓民眾可以近距離觀賞。（記者陳志曲攝）「From Dome To Future 巨誕」在大巨蛋B2 515空間展出，邀請在大巨蛋引退的三位球星官大元（右起）、周思齊與潘威倫提供球衣與球具，讓民眾可以近距離觀賞。（記者陳志曲攝）

「From Dome To Future 巨誕」在大巨蛋B2 515空間展出，邀請在大巨蛋引退的三位球星官大元（右起）、周思齊與潘威倫提供球衣與球具，讓民眾可以近距離觀賞。（記者陳志曲攝）「From Dome To Future 巨誕」在大巨蛋B2 515空間展出，邀請在大巨蛋引退的三位球星官大元（右起）、周思齊與潘威倫提供球衣與球具，讓民眾可以近距離觀賞。（記者陳志曲攝）

「From Dome To Future 巨誕」在大巨蛋B2 515空間展出。（記者陳志曲攝）「From Dome To Future 巨誕」在大巨蛋B2 515空間展出。（記者陳志曲攝）

「From Dome To Future 巨誕」在大巨蛋B2 515空間展出。（記者陳志曲攝）「From Dome To Future 巨誕」在大巨蛋B2 515空間展出。（記者陳志曲攝）

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