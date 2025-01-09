中職》「台灣棒球進故宮」 周思齊跟他的老師有個夢

前中信兄弟球員周思齊。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟前球星周思齊今出席台北大巨蛋「From Dome To Future 巨誕」的活動，跟去年共同在大巨蛋引退的官大元、潘威倫展出自己的棒球文物，談到未來台灣若有個棒球博物館，「周董」認為應該要整合建築師、藝術家和史學專家等人製作，才能呈現文化感。

周思齊以亞洲棒總特助身份造訪美國，拜會一些人之餘，也有參觀舊金山巨人隊的主場，他認為很有文化感，像是水溝蓋、地磚磚、牆面會有球員的名字、年表，文化的互動感很直接，「這種交流是台灣比較欠缺的。」

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大巨蛋推出「From Dome To Future 巨誕」的特展，為接下來的棒球博物館暖身，周思齊看過國外大大小小的棒球展示，認為台灣應整合多領域的專家，文化感的衝擊會比較直接，「否則就只有放東西在這邊而已。」

周思齊坦言，過去在看棒球的文化館或策展，走完都會有很多疑問，「訊息量太大，每個人都想放很多東西，但沒有主題，這個文化藍圖是需要專家來去做的，像是球芽基金就是很好的專家。」

周思齊更說，台灣的棒球文化是跨時代、跨統治者和政府，其實很特別，甚至一路走來有悲劇英雄感，像日治時期的原住民選手、國民政府的紅葉少棒，70年代的三冠王等等，這部分該怎麼跟台灣人對話，是很值得思考的事情。

周思齊在台灣師範大學台灣史研究所的指導老師謝仕淵也跟他說過，夢想有天台灣棒球可以放在故宮，「故宮是史學家的代表，金字塔最頂端，創造跟棒球界的對話。像是日本的野球殿堂，就是有東大等專業人士跟日本職棒、高中野球聯盟一起做調研。」

「From Dome To Future 巨誕」特展在臺北大巨蛋B2 515空間展出，邀請在大巨蛋引退的三位球星官大元（左起）、潘威倫與周思齊提供球衣與球具，讓民眾可以近距離觀賞。（記者陳志曲攝）

From Dome To Future 巨誕 特展在臺北大巨蛋B2 515空間展出。（記者陳志曲攝）

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