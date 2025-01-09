晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

WTT挑戰賽》莊智淵親自坐鎮指導 17歲葉伊恬孤軍挺進女單32強

2025/01/09 11:50

17歲女將葉伊恬連闖4關，挺進杜哈球星挑戰賽女單32強。（取自WTT官網）17歲女將葉伊恬連闖4關，挺進杜哈球星挑戰賽女單32強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬，今天凌晨在2025年WTT杜哈球星挑戰賽女單正賽首輪，以3:1力退世界排名63的前泰國一姐莎薇塔布特殺進32強，也是碩果僅存的台灣選手。

過去只參加過WTT支線賽的葉伊恬，這次在教練莊智淵親自督陣下，表現一場比一場好，在資格賽連闖3關，正賽首輪碰上泰國好手莎薇塔布特，首局克服6:8落後，以11:9先馳得點，次局雖然以5:11失守，但她很快地調整心態，以11:6、11:6連下兩城，取得生涯最重大的勝利，下一輪將面對世界排名23的南韓名將朱芊曦。

40歲老將黃怡樺首輪迎戰世界排名44的中國小將蒯曼，前兩局都在10:9聽牌下遭逆轉，最終以10:12、10:12、8:11飲恨。

男單方面，16歲的台南小將郭冠宏在首輪以1:3（3:11、6:11、11:7、13:15）不敵世界排名46的伊朗左手怪拍阿拉米揚，無緣晉級32強。

世界排名65的「海巡王子」黃彥誠也以0:3（3:11、9:11、7:11）敗給19歲的中國新秀黃友政；從資格賽晉級的17歲小將洪敬愷則以1:3（9:11、8:11、11:9、6:11）輸給持外卡參賽的日本選手田中佑汰，同樣止步男單首輪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中