WTT挑戰賽》莊智淵親自坐鎮指導 17歲葉伊恬孤軍挺進女單32強

17歲女將葉伊恬連闖4關，挺進杜哈球星挑戰賽女單32強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬，今天凌晨在2025年WTT杜哈球星挑戰賽女單正賽首輪，以3:1力退世界排名63的前泰國一姐莎薇塔布特殺進32強，也是碩果僅存的台灣選手。

過去只參加過WTT支線賽的葉伊恬，這次在教練莊智淵親自督陣下，表現一場比一場好，在資格賽連闖3關，正賽首輪碰上泰國好手莎薇塔布特，首局克服6:8落後，以11:9先馳得點，次局雖然以5:11失守，但她很快地調整心態，以11:6、11:6連下兩城，取得生涯最重大的勝利，下一輪將面對世界排名23的南韓名將朱芊曦。

請繼續往下閱讀...

40歲老將黃怡樺首輪迎戰世界排名44的中國小將蒯曼，前兩局都在10:9聽牌下遭逆轉，最終以10:12、10:12、8:11飲恨。

男單方面，16歲的台南小將郭冠宏在首輪以1:3（3:11、6:11、11:7、13:15）不敵世界排名46的伊朗左手怪拍阿拉米揚，無緣晉級32強。

世界排名65的「海巡王子」黃彥誠也以0:3（3:11、9:11、7:11）敗給19歲的中國新秀黃友政；從資格賽晉級的17歲小將洪敬愷則以1:3（9:11、8:11、11:9、6:11）輸給持外卡參賽的日本選手田中佑汰，同樣止步男單首輪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法