12強》台灣射日奪冠 兄弟出賽王官大元：有個地方跟以前不一樣

前中信兄弟球員官大元。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟隊史出賽王官大元今出席台北大巨蛋的限定特展「From Dome To Future 巨誕」，跟周思齊、潘威倫展出自己的棒球文物，他坦言很像做夢一樣，能在大巨蛋引退，又有物品能參展，感覺非常榮幸。

官大元引退後，以台灣元動力運動發展協會理事長的身份勤跑基層，最近正在規劃成立1支社區少棒隊，涵蓋6至12歲的一般、特教生。官大元說，希望結合公益和基層棒球，讓他們對棒球產生興趣，「因為我的背景關係，用更多時間去陪伴這些需要陪伴的孩子，利用我的專業協助他們的成長。」

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世界12強台灣隊奪冠，過去官大元也曾是經典賽資格賽國手，他認為12強的國家隊氛圍很不一樣，「從預賽對日本隊就不是被壓著打，第2輪對日本，雖然失分較多，但有反擊能力，他們的一軍投手看見台灣隊能打下這麼多分，應該也感覺到壓力，最後一戰當下的氛圍就是很有機會，跟過往不一樣。」

「From Dome To Future 巨誕」特展在臺北大巨蛋B2 515空間展出，邀請在大巨蛋引退的三位球星官大元（左起）、潘威倫與周思齊提供球衣與球具，讓民眾可以近距離觀賞。（記者陳志曲攝）

「From Dome To Future 巨誕」特展在臺北大巨蛋B2 515空間展出，邀請在大巨蛋引退的三位球星官大元（左起）、潘威倫與周思齊提供球衣與球具，讓民眾可以近距離觀賞。（記者陳志曲攝）

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