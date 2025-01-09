NBA》約基奇生病缺陣無礙！ 穆雷、魏少攜手助金塊打爆快艇

魏斯布魯克。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕金塊MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）因生病連兩場缺陣，不過金塊今天靠J.穆雷（Jamal Murray）21分、老將魏斯布魯克（Russell Westbrook）19分8助攻的帶領下，金塊最後在主場以126比103輕取快艇。

金塊首節打出一波20比3的攻勢，單節得分以33比19力壓對手。金塊第二節一度以55比30領先，上半場打完金塊仍以66比50領先快艇。

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易籃後，金塊第三節初打出一波19比9攻勢，讓快艇無法追回分差，金塊全場最多領先到29分，最後收下勝利。金塊以21勝15敗排西部第四，快艇則是20勝17敗排西部第七。

金塊全隊有6人得分上雙，J.穆雷交出21分、9助攻成績，魏斯布魯克19分、8助攻、6籃板，小波特（Michael Porter Jr.）19分8籃板，C.布朗（Christian Braun）15分，老將中鋒D.喬丹（DeAndre Jordan）12分9籃板，斯特勞瑟（Julian Strawther）替補出發拿16分。

快艇以鮑威爾（Norman Powell）30分最佳，哈登（James Harden）16分4助攻、發生5次失誤，中鋒祖巴克（Ivica Zubac）10分8籃板，K.波特（Kevin Porter Jr.）替補出發得10分。

J.穆雷。（法新社）

哈登。（美聯社）

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