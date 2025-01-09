游泳》建立運動醫療服務網協助選手 王冠閎：對學弟妹是福氣

游泳好手王冠閎以及跆拳道品勢選手林侑萱。（體育署提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕為照護學生運動員健康安全，建構北北基區運動醫療服務網絡，教育部體育署與台灣大學於今共同舉辦運動防護特約服務醫療院所簽約儀式記者會暨運動防護輔導中心成果發表會，「台灣蝶王」王冠閎也親臨現場，並分享過去正是有迅速處理傷害，才能在國際賽爭取佳績，如今有更快速的方式讓選手治療傷勢，對學弟妹是一大福氣。

體育署自102學年度起推動高級中等學校運動防護員巡迴服務計畫，並與大專校院合作，辦理校園運動防護體系建置計畫，協助中小學體育班及運動績優選手之「運動防護與管理」、「教育講座」及「區域醫療服務網建置」。

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台灣大學擔任北北基區域輔導中心，整合區域運動防護與醫療服務資源，與7家醫院（天主教輔仁大學附設醫院、國立台灣大學醫學院附設醫院、基隆長庚紀念醫院、新北市聯合醫院、新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院、台北市立聯合醫院及臺北榮民總醫院），及9家復健科診所及物理治療所（力康復健診所、大德物理治療所、生生優動診所暨物理治療所、秉格物理治療所、厝邊頭家物理治療所、脊姿維運動物理治療所、超越復健診所、夢飛翔物理治療所及樂橙物理治療所）合作，在各界見證下簽署合作意向書，透過專責窗口，啟動「綠色通道」，提供快速看診服務，安排必要的電腦斷層及磁振造影等專業的醫療服務，協助運動員快速就醫，早日重返運動場。

「台灣蝶王」王冠閎分享就讀建國中學時，李旻軒治療師無論在訓練後疲勞恢復或運動傷害處置助益甚大，讓他在高強度訓練及比賽中保持最佳狀態，並奠定了良好穩固的基礎，在2019 世界中學生游泳錦標賽中取得佳績，他也回憶起當時如果需要進一步處理，教練黃智勇教練與及治療師會帶他四處求醫，如今有了「綠色通道」，可以迅速地處理傷害問題，能有更多時間專注在課業及訓練上，相信對學弟妹是很大的福氣。

去年代表台灣參加香港跆拳道品勢世錦賽勇奪金牌的林侑萱表示：「我在比賽前一直都有左膝蓋韌帶發炎的問題，非常感謝基隆女中的林君芳物理治療師幫我處理訓練前後的運動傷害及預防，也在賽前針對我的右腳做處理及貼紮，讓我可以安心拚戰每一場比賽。運動防護對我來說非常重要，只有在確保安全的情況下，才能全力以赴地發揮最好的水準。」

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