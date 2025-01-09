晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》佐佐木朗希親貼補手視角練投畫面！大聯盟記者透露：在洛杉磯

2025/01/09 13:33

佐佐木朗希張貼練投影片，大聯盟記者透露人在洛杉磯。（資料照）佐佐木朗希張貼練投影片，大聯盟記者透露人在洛杉磯。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「令和怪物」佐佐木朗希在不久後便將透過入札制度挑戰大聯盟，今天他也在自己的社群軟體上張貼捕手視角的練投畫面，大聯盟古巴記者羅梅洛（Francys Romero）則透露朗希練投的所在地是洛杉磯。

效力日職羅德海洋的23歲日本好手佐佐木朗希，在去年正式透過入札制度挑戰大聯盟，入札截止日是美國時間1月23日的下午5點，且由於佐佐木朗希未滿25歲、沒有在大聯盟認證的職業聯盟累積6年資歷，因此他只能簽下小聯盟合約，掀起大聯盟各隊的爭奪戰。

近期佐佐木朗希已經與大都會、洋基、道奇、小熊、巨人、遊騎兵和教士等7支球隊進行首輪面談，接下來將開始縮減隊伍，直到他做出正式決定。然而昨日大聯盟官網記者摩洛西（Jon Paul Morosi）指出，佐佐木朗希已經與至少一支「神秘球隊」進行接觸。

今天佐佐木朗希在社群軟體上張貼他的練投畫面，寫道「載入中...」，而羅梅洛透露，佐佐木朗希練投的所在地是位於洛杉磯的羅耀拉瑪麗蒙特大學。

在朗希的貼文底下，有許多網友開玩笑表示：「天空是藍的，確定了！跟道奇簽約」、「教士」、「天空是藍的，捕手是紅的，確定了，小熊。」曾與佐佐木朗希同隊的前羅德洋砲馬丁（Leonys Martin）也在底下留言開玩笑說：「馬丁輕鬆就能轟出去。」

在 Instagram 查看這則貼文

佐々木朗希（@rouki.sasaki）分享的貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中