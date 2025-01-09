MLB》佐佐木朗希親貼補手視角練投畫面！大聯盟記者透露：在洛杉磯

佐佐木朗希張貼練投影片，大聯盟記者透露人在洛杉磯。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「令和怪物」佐佐木朗希在不久後便將透過入札制度挑戰大聯盟，今天他也在自己的社群軟體上張貼捕手視角的練投畫面，大聯盟古巴記者羅梅洛（Francys Romero）則透露朗希練投的所在地是洛杉磯。

效力日職羅德海洋的23歲日本好手佐佐木朗希，在去年正式透過入札制度挑戰大聯盟，入札截止日是美國時間1月23日的下午5點，且由於佐佐木朗希未滿25歲、沒有在大聯盟認證的職業聯盟累積6年資歷，因此他只能簽下小聯盟合約，掀起大聯盟各隊的爭奪戰。

請繼續往下閱讀...

近期佐佐木朗希已經與大都會、洋基、道奇、小熊、巨人、遊騎兵和教士等7支球隊進行首輪面談，接下來將開始縮減隊伍，直到他做出正式決定。然而昨日大聯盟官網記者摩洛西（Jon Paul Morosi）指出，佐佐木朗希已經與至少一支「神秘球隊」進行接觸。

今天佐佐木朗希在社群軟體上張貼他的練投畫面，寫道「載入中...」，而羅梅洛透露，佐佐木朗希練投的所在地是位於洛杉磯的羅耀拉瑪麗蒙特大學。

在朗希的貼文底下，有許多網友開玩笑表示：「天空是藍的，確定了！跟道奇簽約」、「教士」、「天空是藍的，捕手是紅的，確定了，小熊。」曾與佐佐木朗希同隊的前羅德洋砲馬丁（Leonys Martin）也在底下留言開玩笑說：「馬丁輕鬆就能轟出去。」

在 Instagram 查看這則貼文 佐々木朗希（@rouki.sasaki）分享的貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法