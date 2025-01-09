晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

大馬賽》中租戚又仁逆轉香港好手 生涯首闖1000等級8強

2025/01/09 14:07

戚又仁晉級馬來西亞公開賽男單8強，創下生涯最佳成績。（教練楊鈞翔提供）戚又仁晉級馬來西亞公開賽男單8強，創下生涯最佳成績。（教練楊鈞翔提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕中租男單好手戚又仁今天在超級1000系列馬來西亞羽球公開賽，以15：21、14：21、12：21打敗香港名將李卓耀，生涯首度挺進1000等級男單8強。

世界排名32的戚又仁在上週於屏東摘下今年第一次全國排名賽冠軍，隨即飛往馬來西亞參賽，他首輪以21：14、21：7打敗去年巴黎奧運拿下第4名的印度好手森（Lakshya Sen），今天則對上球風特快的李卓耀。

戚又仁首局雖然讓出，不過後兩局就有辦法跟對手纏鬥，更讓李卓耀越打越心急，最終成功完成逆轉秀。

教練楊鈞翔表示，戚又仁首局確實掌握不到李卓耀的快節奏，「我們後來策略上有做出改變，不要一直想把球打快，就是盡力把球回深一點，用以慢制快的方式，讓李卓耀不大好進攻，當然也要有更多耐心跟對手纏鬥，小戚也有把該做的事情做好。」

從全國排名賽奪冠到生涯首度躋身1000等級8強，楊鈞翔認為，戚又仁近期的網前穩定性提高許多，加上進攻連貫性變得更好，也就越打越有信心。

戚又仁生涯首度躋身1000等級8強，明將遭遇中國李詩灃、印度好手普蘭諾伊（Prannoy H. S.）之間的贏家。

另一位男單好手「左手重砲」林俊易則以14：21、14：21栽在日本名將奈良岡功大拍下，吞下對戰4連敗。

戚又仁晉級馬來西亞公開賽男單8強，創下生涯最佳成績。（教練楊鈞翔提供）戚又仁晉級馬來西亞公開賽男單8強，創下生涯最佳成績。（教練楊鈞翔提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中