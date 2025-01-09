大馬賽》中租戚又仁逆轉香港好手 生涯首闖1000等級8強

戚又仁晉級馬來西亞公開賽男單8強，創下生涯最佳成績。（教練楊鈞翔提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕中租男單好手戚又仁今天在超級1000系列馬來西亞羽球公開賽，以15：21、14：21、12：21打敗香港名將李卓耀，生涯首度挺進1000等級男單8強。

世界排名32的戚又仁在上週於屏東摘下今年第一次全國排名賽冠軍，隨即飛往馬來西亞參賽，他首輪以21：14、21：7打敗去年巴黎奧運拿下第4名的印度好手森（Lakshya Sen），今天則對上球風特快的李卓耀。

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戚又仁首局雖然讓出，不過後兩局就有辦法跟對手纏鬥，更讓李卓耀越打越心急，最終成功完成逆轉秀。

教練楊鈞翔表示，戚又仁首局確實掌握不到李卓耀的快節奏，「我們後來策略上有做出改變，不要一直想把球打快，就是盡力把球回深一點，用以慢制快的方式，讓李卓耀不大好進攻，當然也要有更多耐心跟對手纏鬥，小戚也有把該做的事情做好。」

從全國排名賽奪冠到生涯首度躋身1000等級8強，楊鈞翔認為，戚又仁近期的網前穩定性提高許多，加上進攻連貫性變得更好，也就越打越有信心。

戚又仁生涯首度躋身1000等級8強，明將遭遇中國李詩灃、印度好手普蘭諾伊（Prannoy H. S.）之間的贏家。

另一位男單好手「左手重砲」林俊易則以14：21、14：21栽在日本名將奈良岡功大拍下，吞下對戰4連敗。

戚又仁晉級馬來西亞公開賽男單8強，創下生涯最佳成績。（教練楊鈞翔提供）

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