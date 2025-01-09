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籃球》小港高中女籃奪高市冠軍 締造校史12連霸新紀錄

2025/01/09 14:36

小港高中女籃隊連續12年拿下高雄市高中聯賽乙級冠軍。（小港高中提供）小港高中女籃隊連續12年拿下高雄市高中聯賽乙級冠軍。（小港高中提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市高中籃球乙級聯賽昨（9）日進入女籃冠軍戰，小港高中終場以68比31擊敗道明中學，以5戰全勝的佳績奪冠，同時締造校史12聯霸的輝煌紀錄，將代表高雄征戰全國聯賽南區複賽，爭取更大榮耀。

這場冠軍爭奪戰，小港高中女籃展現了沉著的應戰實力，比賽第1節就以穩定攻勢迅速拉開比分，雖然第2節出現攻擊失誤，但隊員憑藉良好的團隊默契，第3節重新掌控比賽節奏，最終以68比31取得勝利，成功捧回冠軍獎盃，順利晉級分區複賽。

小港高中女籃自2005年成軍以來，長期制霸於高雄地區，曾於2011、2012年挑戰甲級聯賽，女籃隊自2013年至今穩定參與乙級聯賽，連續12年晉級南區複賽，更取得高雄市12聯霸紀錄。校長薛鈺勤與家長會長顏麗容昨天特地到場觀賽為球員打氣，賽後更親自頒發加菜金，激勵球員們拚進全國賽。

教練陳慧文與唐逸文表示，這次比賽的勝利，除球員們平日訓練中展現出的堅持與專注，尤其是在與前一場新莊高中比賽後，能快速從檢討中發現錯誤並調整心態，這是球隊致勝的關鍵。

隊長黃子芸說，每次勝利都是來之不易，許多挑戰都透過球員們的默契與信任才迎刃而解，也希望接下來的賽事大家能夠全力以赴，為校爭光。

校長薛鈺勤說，女籃一直是小港高中的驕傲，長期在中南部各項賽事中都能脫穎而出，這都歸功於教練的專業訓練，以及球員們不斷接受各種體能與意志的磨練，女籃隊將全力備戰南區複賽，爭取進入全國總決賽的資格，為高雄市籃壇再添光彩。

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