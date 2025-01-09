網球》澳網男單籤表出爐！ 喬科維奇拚11冠在8強就遇到最大挑戰

喬科維奇。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2025年澳洲網球公開賽的男單籤表出爐，尋求11冠的喬科維奇（Novak Djokovic）在8強就碰上難關，他將提前碰上西班牙第3種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），對兩人來說都是最糟的消息。

喬科維奇堪稱「墨爾本之王」，在澳網勇奪10冠寫下賽史之最，今年他也志在堆高紀錄，這次他名列第7種子，首輪要碰上美國選手巴薩瓦雷迪（Nishesh Basavareddy），但最大挑戰是8強就得提早碰到艾卡拉茲，4強假想敵為德國茲維列夫，決賽可能碰上義大利球王辛納。

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艾卡拉茲過去在澳網的最好成績為去年的8強，他首輪遭遇哈薩克選手舍甫琴科（Alexander Shevchenko），要過關並非難事，只是他這次想在墨爾本突破個人紀錄，得設法過喬科維奇這關，過去兩人交手7次，他拿3勝。

至於尋求衛冕的義大利球王辛納的籤表相對輕鬆，他首輪碰上雅里（Nicolas Jarry），8強假想敵是地主第8種子德米納爾（Alex De Minaur），4強為俄羅斯梅德維夫（Daniil Medvedev），決賽才可能碰到艾卡拉茲或喬科維奇。

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