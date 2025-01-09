MLB》宇宙道奇奪新賽季戰力榜龍頭 官網點出可怕之處

大聯盟官網公布最新球隊戰力排行榜。（取自大聯盟官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網公布2025年最新球隊戰力排行榜，衛冕軍道奇勇奪榜首，撰文記者雷奇（Will Leitch）更點出道奇的可怕之處。

道奇去年勇奪隊史第8座世界大賽冠軍，本季將力拚成為史上首支在21世紀達成2連霸的球隊，道奇休賽季大肆補強，除了網羅塞揚強投史奈爾（Blake Snell）、南韓明星二壘手金慧成和外野強打康佛托（Michael Conforto）之外，更留住重砲T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）、金手套工具人艾德曼（Tommy Edman）和牛棚大將崔南（Blake Treinen）。

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雷奇指出，去年10月受傷的投手，大部分都會滿血回歸，大谷翔平也將重拾投打二刀流，道奇團隊仍沉浸在世界大賽冠軍的光芒當中，團隊氣氛相當好。

道奇名列新賽季戰力第一的球隊，第2名是費城人，之前名列第5的洋基，雖然失去了明星強打索托（Juan Soto），但之後找來王牌左投佛里德（Max Fried）、強打貝林傑（Cody Bellinger）、明星終結者威廉斯（Devin Williams）和37歲明星一壘手高德史密特（Paul Goldschmidt）等球星，在本次排行榜中躍居第3，簽下索托大都會從第7名爬升至第4，5至10名則為勇士、教士、金鶯、響尾蛇、太空人和釀酒人。

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