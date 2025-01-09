MLB》睽違2年嘗到大聯盟比賽滋味！34歲奧運雙料銀牌得主加盟勇士

阿瓦瑞茲。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕根據大聯盟官網球員異動紀錄，勇士以小聯盟合約簽下34歲內野手阿瓦瑞茲（Eddy Alvarez）。即將在本月底滿35歲的他，將加入生涯第7支球隊，迎接第12個職棒賽季。

阿瓦瑞茲資歷特殊，古巴裔移民的他，幼年時先接觸滑冰才開始打棒球，2014年他成為首位入選美國奧運代表隊的古巴裔男子滑冰選手，該屆冬奧，他是5000公尺接力項目的銀牌成員之一。

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因疫情延到2021年的東京奧運，阿瓦瑞茲代表棒球項目參賽，還是美國隊掌旗官，美國隊在東京奧運拿下銀牌，阿瓦瑞茲成為美國史上第3位冬、夏奧運雙料銀牌得主。

阿瓦瑞茲2020年首度登上大聯盟，上次在大聯盟出賽是在2022年效力道奇。阿瓦瑞茲在2023年季前與釀酒人簽下小聯盟合約，儘管在3A表現出色，但未獲登上大聯盟的機會，並在該年7月跳出合約，改和紅襪簽小聯盟約，但僅在3A打一場就因傷提前結束賽季。

去年阿瓦瑞茲在紅襪3A表現更為出色，雖然仍無法登上大聯盟，但吸引到大都會注意，在9月時以現金交易前進紐約，並在9日以代跑身分代表大都會出賽，也是他2年多來首嘗大聯盟滋味，不過因為他在9月才被加入名單，因此無法參加季後賽。

《MLBTR》分析，儘管阿瓦瑞茲擠進開季名單的機會不大，但考量到勇士目前內野深度不足，如果阿瓦瑞茲在3A表現出色，仍有機會在季中被勇士拉上大聯盟。

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