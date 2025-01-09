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NBA》守死溫班亞瑪只讓他拿10分 字母哥仍盛讚：未來不可限量

2025/01/09 17:08

溫班亞瑪和亞德托昆波。（法新社）溫班亞瑪和亞德托昆波。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今天在客場以105：121慘敗給公鹿，「法國斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）被「希臘怪物」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）守死，單場只拿到10分。首度與溫班亞瑪正面交鋒，亞德托昆波盛讚他的未來不可限量。

溫班亞瑪今天的表現開高走低，首節手感不錯，5投3中，投進1顆三分球，拿下7分、2籃板和1阻攻，更在亞德托昆波面前大秀空中大拉桿上籃美技。不過在第二節後被亞德托昆波嚴防後命中率慘澹，後面3節合計5投僅1中，全場只攻下10分，另有10籃板、3阻攻和2抄截的數據。

「字母哥」亞德托昆波技高一籌，繳出25分、16籃板和8助攻的全能表現，賽後談到溫班亞瑪時，亞德托昆波表示，「他是一個令人難以置信的天才，是我看過電視和交手中最具天賦的球員之一，這只是他第二個賽季，已經比第一年來強得許多，會一直不斷進步，只要繼續努力提升自己，未來不可限量。」

轟下全場最高的26分的公鹿球星里拉德（Damian Lillard）也盛讚溫班亞瑪在攻守兩端無所不能，球場上的存在感非常強烈，防守時總是能夠影響對手的投籃和蓋火鍋，在進攻上不僅能持球切入，還能投三分球和肆虐禁區。

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