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路跑》台北國道馬拉松3月9日開跑 全馬限時挑戰你辦得到嗎？

2025/01/09 16:35

台北國道馬拉松3月9日登場。（官方提供）台北國道馬拉松3月9日登場。（官方提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕還記得去年3月在國道高架路段現身的超人力霸王布雷薩，以及23式特殊戰術機甲獸「阿斯加隆」嗎？2025台北國道馬拉松3月9日上午將在國道高架道路上開跑，距離報名2月4日截止僅剩最後一個月，今年有競速菁英馬拉松組、飆速半程馬拉松組，往五股方向有飛速10公里組和疾速3公里組，其中全馬限時4小時是最大挑戰。

台北國道馬拉松的飛速10公里組和疾速3公里組很適合家長帶著孩子一起來參加，疾速3公里組沒有年齡限制，年滿8歲以上可以選擇飛速10公里組。除了培養孩子的運動習慣，促進親子關係之外，今年報名禮紀念衫、號碼牌都會有超人力霸王雅克相伴，完賽後依不同組別還可以領取限定的聯名完賽毛巾、獎牌等紀念禮。

台北國道馬拉松是全台唯一封國道的馬拉松，除了AIMS國際認證外，作為亞培世界馬拉松大滿貫分齡賽台灣站的競速菁英馬拉松組，其限時4小時完賽的難度更是讓眾多跑者趨之若鶩，是指定要越級挑戰的賽事。

此外，台北國道馬拉松的最大亮點將是首度引進日本知名特攝影集IP的臺北國道馬拉松，在新的年度將帶來超人力霸王雅克，啟發跑者「想像的力量」，持續不斷地追逐目標，並且一次又一次去突破自己。

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