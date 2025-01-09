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高球》日立冷氣慈善盃明開打 蔡佩穎期待和拚衛冕的好友錢珮芸對決

2025/01/09 16:54

日立冷氣慈善盃明天開打，今天舉行賽前記者會。（記者粘藐云攝）日立冷氣慈善盃明天開打，今天舉行賽前記者會。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕總獎金1千萬台幣的2025日立冷氣慈善盃女子高爾夫菁英賽明天在揚昇高爾夫球場點燃戰火，今年有台、日、泰、馬來西亞、新加坡等國共108位選手前來參賽，衛冕者錢珮芸今天穿上藍夾克並上台致詞，喊話要把冠軍留在台灣。

日立冷氣慈善盃自2008年創賽以來，歷年不斷提升賽事規模，成為國內外女子高爾夫選手提升個人球技，努力前進國際的重要賽事。2025年適逢日立冷氣在台60週年，長年秉持「珍愛地球 深耕台灣」的企業願景，日立冷氣慈善盃以「體育結合慈善」為賽事理念，17年來累積愛心捐款已突破新台幣1億元，今年受贈單位包含桃園在地的公益團體共11家。

不少旅外選手返台參戰捍衛主場，這次挑戰衛冕的錢珮芸認為，揚昇球場難度高不好控制，「揚昇可控制因素太少了，果嶺不好讀，風向也不好抓，加上後面這3天的天氣可能不太好，可能要採取保守打法，盡力不要失誤。」

曾在2022年封后的蔡佩穎表示，肯定要和好友錢珮芸在最後一天再來拚一下，兩人在國內賽事經常在前段班競爭，「有時候是她追不上來，有時候是我追不上去，但我們都會互相鼓勵。」但蔡佩穎認為，有時天氣不好反而對於台灣選手比較有利，「都沒有風的話，大家都打好，風大的話，台灣選手也比較能適應，但大家目標就是要把冠軍留在台灣。」

錢珮芸今天代表所有參賽選手上台致詞，「能夠贏得日立冠軍，會是每位台巡選手的目標，這場比賽更是每年全球的第一場賽事，也孕育了許多台灣的高球好手，去年我很幸運在日立冷氣慈善盃獲勝，今年我也期許自己可以把冠軍再一次拿到手。」

日立冷氣慈善盃明天開打，今天舉行賽前記者會。（記者粘藐云攝）日立冷氣慈善盃明天開打，今天舉行賽前記者會。（記者粘藐云攝）

日立冷氣慈善盃明天開打，今天舉行賽前記者會，錢珮芸代表致詞。（記者粘藐云攝）日立冷氣慈善盃明天開打，今天舉行賽前記者會，錢珮芸代表致詞。（記者粘藐云攝）

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