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籃球》準狀元佛拉格成熱議焦點！隔人暴扣＋全能數據震撼全場

2025/01/09 17:29

被視為2025年NBA選秀狀元熱門的杜克大學新星佛拉格（Cooper Flagg）以一記驚天隔人單手暴扣點燃全場氣氛。（法新社）被視為2025年NBA選秀狀元熱門的杜克大學新星佛拉格（Cooper Flagg）以一記驚天隔人單手暴扣點燃全場氣氛。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕被視為2025年NBA選秀狀元熱門的杜克大學新星佛拉格（Cooper Flagg），在對陣匹茲堡大學的比賽中上演精彩表演。佛拉格雖然因上半場領到兩次犯規，而導致長時間坐板凳，卻在關鍵時刻展現超凡實力，帶領球隊以76比47大勝對手。

比賽下半場還剩17分鐘時，佛拉格領到個人第三次犯規。但他並未因此氣餒，隨後一次防守成功後，僅用三次運球就從後場推進至前場，最終以一記驚天隔人單手暴扣點燃全場氣氛。這記扣籃不僅展現了他驚人的爆發力，更被總教練薛耶爾（Jon Scheyer）比擬為Z.威廉森（Zion Williamson）的表現。

佛拉格賽後回憶起這記扣籃時表示「當時我幾乎是起跳的瞬間就腦袋一片空白，接下來一切都像閃過一樣。」。

佛拉格去年便以17歲之齡入選巴黎奧運美國男籃靶子隊，在對抗由杜蘭特（Kevin Durant）等球星組成的美國代表隊時表現出色，同時也獲得了運動品牌New Balance的重金合約。這些成就都進一步印證了他作為2025年NBA選秀狀元熱門的實力。

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