籃球》準狀元佛拉格成熱議焦點！隔人暴扣＋全能數據震撼全場

被視為2025年NBA選秀狀元熱門的杜克大學新星佛拉格(Cooper Flagg)以一記驚天隔人單手暴扣點燃全場氣氛。(法新社)

〔即時新聞/綜合報導〕被視為2025年NBA選秀狀元熱門的杜克大學新星佛拉格(Cooper Flagg),在對陣匹茲堡大學的比賽中上演精彩表演。佛拉格雖然因上半場領到兩次犯規,而導致長時間坐板凳,卻在關鍵時刻展現超凡實力,帶領球隊以76比47大勝對手。

比賽下半場還剩17分鐘時,佛拉格領到個人第三次犯規。但他並未因此氣餒,隨後一次防守成功後,僅用三次運球就從後場推進至前場,最終以一記驚天隔人單手暴扣點燃全場氣氛。這記扣籃不僅展現了他驚人的爆發力,更被總教練薛耶爾(Jon Scheyer)比擬為Z.威廉森(Zion Williamson)的表現。

佛拉格賽後回憶起這記扣籃時表示「當時我幾乎是起跳的瞬間就腦袋一片空白,接下來一切都像閃過一樣。」。

佛拉格去年便以17歲之齡入選巴黎奧運美國男籃靶子隊,在對抗由杜蘭特(Kevin Durant)等球星組成的美國代表隊時表現出色,同時也獲得了運動品牌New Balance的重金合約。這些成就都進一步印證了他作為2025年NBA選秀狀元熱門的實力。

