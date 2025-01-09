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高球》錢珮芸新賽季盼美巡首冠開胡 和蔡佩穎跨海相互打氣

2025/01/09 17:28

日立冷氣慈善盃明天開打，今天舉行賽前記者會。（記者粘藐云攝）日立冷氣慈善盃明天開打，今天舉行賽前記者會。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕同為旅外選手都來自屏東的蔡佩穎和錢珮芸，兩人交情不錯平時也會互相鼓勵。對於新賽季，錢珮芸期待美巡首冠能盡早開胡，同時會更注重體能、恢復，賽程安排上也會調整；至於旅日的蔡佩穎這季依舊會在日巡賽奮戰，她表示，現在比賽心態和以往很不一樣，在賽場上好好努力也要享受人生。

已在LPGA打拚多年的錢珮芸，目前排名87，為台灣女子世界排名最高選手，她在近兩年LPGA賽事多場打進前10名，但距離冠軍都差了一步。

對於目前個人近期的調整、準備，錢珮芸表示，上季自己和體能師合作，體力恢復上都滿好的，這季也會照著這樣做，「畢竟有點年紀了，以前我是所有比賽都打，但今年可能會去挑選跟調整， 真的比較不適合我的球場可能先不會去，在賽事規劃上下功夫，同時更注重體能跟恢復。」她也期待美巡首勝能盡快開胡，要改善自己信心不足的問題。

蔡佩穎在上季曾奪下澳洲女子菁英賽、日次巡明治安田生命女子賽以及大亞集團女子公開賽冠軍，這季她依舊以日巡為主，但有時間也會回台參賽，她開玩笑說：「還是要阻擋國外選手來拿冠軍。」她提到，和好友錢珮芸其實球季間都會相互鼓勵，「尤其看她有時候打到前面幾名，也會激勵我要更加油，不然賽季很長很枯燥，能彼此打氣會更有動力。」

近期蔡佩穎休季回到台灣，她希望利用時間多和家人相處，畢竟每年賽季都很長，「但回來打比賽也是一種休息，很享受跟Money（錢珮芸）這些同輩選手一起打球的感覺。」

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