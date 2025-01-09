棒球》文化大學棒球隊六十週年特展 趙士強感動落淚

文化大學棒球隊六十週年特展。（記者吳清正攝）

〔記者吳清正／台北報導〕培養出無數好手的文化大學棒球隊成立六十週年，校方舉辦「文化初心傳甲子、華岡棒球承輝煌」特展，展出珍貴的影像紀錄和獎盃等文物，體育署署長鄭世忠、前棒協理事長彭誠浩、棒協副理事長趙士強、林華韋和國家運動中心執行長龔榮堂，都出席今天的揭幕式，文化畢業的趙士強致詞時更一度感動落淚。

文化球員長期以以來也是國家隊重要戰力，贏得1984年奧運棒球賽銅牌的台灣隊20名選手，就有楊清瓏、李居明、趙士強、林易增、吳復連等5名文化球員，一直到去年的世界12強棒球賽，同樣有黃子鵬、朱育賢、潘傑楷、林安可和李凱威等5人出身文大。

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趙士強表示，看到這些珍貴的照片和影片，勾起許多回憶，他入學時學校還叫做文化學院、後來才改制大學，當時學校經營上還有許多困難，但是校方和師長、教練都對棒球隊非常照顧，也是在文化時期，開始在國際賽有一些知名度，是他人生非常重要的階段。

趙士強致辭中一度哽咽，他隨後表示，從來沒有在公開場合、拿著麥克風掉眼淚，但是今天實在是撐不住了。

原本也要出席的潘傑楷因為家中臨時有事無法北上，特地錄了一段影片致意，他表示，在文化學到的知識和技術，他才能成為職棒球員，也祝福正在打大專棒球聯盟的學弟們贏得冠軍。

文大校長王子奇表示，懷著感恩與自豪的心情，共同見證「文化初心傳甲子，華岡棒球承輝煌」特展的揭幕，棒球是台灣的國球，也是文化大學的重要象徵。透過這次的特展，不僅回顧棒球隊60年的輝煌歷程，更希望將這份熱血與精神傳承給下一代，開創棒球運動的新篇章。

文化大學棒球隊六十週年特展。（記者吳清正攝）

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