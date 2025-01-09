經典賽》台灣隊利多？大都會強打無意效力尼加拉瓜 中職前洋投將出戰資格賽

文托斯。（資料照，歐新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心 ／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽將在2026年3月開打，資格賽則會在今年2月舉行，與台灣同組的尼加拉瓜近日傳出壞消息，大都會主戰三壘手文托斯（Mark Vientos）預計將不會代表尼加拉瓜出賽。

WBC資格賽A組賽事將在今年2月21至25日將在台北舉行，A組除了地主台灣以外，還有和尼加拉瓜、西班牙和南非。資格賽將採單循環，小組賽第一直接晉級會內賽，小組第二與第三會再進行一場比賽，獲勝的球隊將取得第2張會內賽門票。

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古巴記者羅梅洛（Francys Romero）近日爆料，大都會25歲主力三壘手文托斯預計將不會代表尼加拉瓜出征資格賽，據了解，他希望能夠為多明尼加打球。文托斯上季破繭而出，打出生涯年，出賽111場，繳出27轟、71打點、110安、22支二壘安打、58得分和打擊三圍.299/.322/.516，OPS為0.837，以上數據全是生涯單季最佳紀錄。

尼加拉瓜雖然在資格賽失去一名重砲好手，不過富邦悍將前洋投傑斯（J. C. Ramírez）確定會為國效力，去年球季在墨西哥聯盟發展，先發出賽14場，拿下6勝3敗、防禦率 4.00的成績。

富邦悍將前洋投傑斯。（資料照，記者塗建榮攝）

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